Cea mai scumpă casă din lume, de vânzare

Cea mai scumpă casă din lume se vinde. Imobilul se află în cartierul rezidențial Port Royal din Naples, statul Florida, SUA.

Potrivit bugetul.ro, moștenitorii au scos conacul la vânzare după moartea proprietarilor săi, John și Rhodora Donahue. Prețul cerut de aceștia este de nu mai puțin de 295 de milioane de dolari, aproximativ 273,5 milioane de euro. Aceasta este cea mai scumpă casă din istoria Statelor Unite ale Americii.

Dacă această casă se va vinde la prețul cerut de proprietari, se va depăși recordul anterior stabilit de miliardarul Ken Griffin, care în 2019 a cumpărat, pentru aproape 240 de milioane de dolari, un penthouse în clădirea situată pe Billionaires’ Row, Mahattan.

Proprietatea din Naples este distribuită pe șase parcele, unde se mai pot construi case noi. Luxosul complex este format din trei case care au mai mult de 2.000 de metri pătrați. Casa principală are peste 1.000 de metri pătrați, având șase camere, dar și o piscină interioară. Al doilea imobil a fost construit în anul 1990 și are 514 metri pătrați. Casa are cinci dormitoare, o piscină deschisă. Construită în 2013, cea de a treia casă din complex are 540 de metri pătrați. Imobilul dispune de o piscină exterioară, dar și de un doc cu capacitate pentru șase bărci.

Conacul din din cartierul rezidențial Port Royal din Naples aparține moștenitorilor investitorului financiar american John Donahue, fondatorul brandului Hermes. Acesta a cumpărat terenul în secolul trecut cu un milion de dolari. Inițial, magnatul a achiziționat peste 17.000 de metri pătrați. În timp, acesta a extins spațiul, până a ajuns la cele 25 de hectare din prezent. Donahue a dorit o proprietate atât de mare pentru a avea spațiu suficient pentru cei 13 copii ai săi.