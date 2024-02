Cele mai așteptate filme în 2024! În curând ”Lord of the Rings”, ”Mission: Impossible”, noul Mad Max ”Furiosa” și ”Dune”, partea a doua

Cele mai așteptate filme în 2024! Noul an cinematografic va fi unul bogat în premiere cinematografice, mai ales că se adaugă multe producții a căror lansare a fost blocată de greva scenariștilor de anul trecut.

Cunoscuta platformă IMDb confirmă un an cu multe lansări de producții Made in Hollywood, listă în capul căreia se află ”Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”, ”Mission: Impossible” și ”Dune”.

Cea de-a doua parte din povestea ”Dune” (Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, Zendaya, Stellan Skarsgård, Javier Bardem) a fost lansată deja la Londra și, în scurt timp va ajunge și la noi. Mai precis pe 1 martie.

Succesul „Joker” continuă cu ”Joker, Folie à deux”, cu același magistral Joaquin Phoenix şi Lady Gaga. Filmul, în regia lui Todd Phillips, continuă povestea consacrată ce, cu prima parte, a strâns circa un miliard de dolari la nivel mondial din cinematografe. ”Joker” a primit 11 nominalizări la Oscar, iar Phoenix a primit premiul pentru ”cel mai bun actor”

”A Quiet Place: Day One” se anunță un nou SF de coșmar, o aventură cinematografică menită să implice publicul în explorarea originilor terorii

Cele mai așteptate filme în 2024! După șase premii Oscar cu care a fost reomandat ”Max, Fury Road” (Tom Hardy și Charlize Theron), regizorul și scenaristul George Miller revine cu ”Furiosa: A Mad Max Saga”.

”Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”. Noua producție Warner Bros. revine la 20 de ani de la lansarea ”Lord of the Rings” cu o nouă poveste emoționantă ce se desfășoară în fortăreața din precedentul ”The Two Towers”, Helm Deep. Productia reprezinta cea mai premiata serie de filme din istorie cu cel mai mare numar de premii Oscar.

”Mission: Impossible-Dead Reckoning I” este noul film al lui Tom Cruise din cunoscuta sa franciză. Ethan Hunt se întoarce, dar pe 14 iulie în cinematografe, cu cea mai periculoasă misiune a sa de până acum.

”Kraven The Hunter” este noua producție celor de la Marvel și explorează povestea emblematicului răufăcător din seria Spider Man. Russell Crowe deține unul din rolurile pricipale.