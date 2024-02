Grindeanu, despre autostrada Biharia – Chiribiş: Au câştigat în instanţă acest contract, am cerut documentele şi contestă acest lucru / Nu mă interesează ce au semnat Orban şi Bode înainte de campanie / Dacă le-a promis cineva ceva, să spună

Sorin Grindeanu a fost întrebat vineri, într-o conferinţă de presă, ce se întâmplă cu lotul de 29 de kilometri dintre Biharia şi Chiribiş de pe A3.

“Suntem într-o situaţie de Kafka. Noi am cerut documentele celui care a câştigat şi el contestă faptul că am cerut documentele. În situaţia asta suntem. Avem un câştigător, îl ştiţi, s-au cerut documentele de către cei de la CNAIR să vină la semnat şi ei contestă această chestiune. Ei au câştigat prin instanţă că altfel aş fi anulat, dar mi-au spus colegii că nu prea se poate juridic. Au câştigat în instanţă acest contract, la Curtea de Apel. E o istorie în spate la acest lot Chiribiş – Biharia. Ei fac aceste lucruri fiindcă spun că în momentul în care ar semna acest contract, ar pierde, anumite procese pe care le au deja deschise cu noi în trecut. Am înţeles. Eu vreau să fac autostrada. Pe mine nu mă interesează ce au semnat Orban cu Bode pe repede înainte, înainte de campanie. Nu mă interesează”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a precizat că nu a forţat nimeni acea companie să semneze contractul.

“Mă interesează să fac această autostradă de la Chiribiş la Biharia. Şi pe ei îi interesează. Avem finanaţare, avem tot. Am semnat pe repede înainte, înainte de campania electorală din 2020, ştiţi toată istoria, nu eu i-am forţat, nu Pistol i-a forţat, că nu era director, nu i-a forţat nimeni să semneze acel contract. Dacă au ceva şi le-a promis cineva ceva să se ducă la statul român şi să spună. Dar nu să blocheze un proiect de tipul ăsta. Dacă au ceva de spus să se ducă, există instituţii abilitate ale statului, dacă i-a forţat cineva. Dacă nu i-a forţat, păi hai să facem această autostradă. Nu se poate aşa ceva. Şi de când sunt aici e ca şoarecele cu pisica. Eu când am venit aici chiar am avut o discuţie cu conducerea CNAIR-ului şi am întrebat de ce nu se semnează. Înţeleg de ce au refuzat să semneze în forma propusă de către această companie. Absolut corect. Pot să îţi ceară zece miniştri să faci lucrurile. Nu le faci. Şi sunt de acord cu ei. Să se ducă…m-a forţat Orban, că a vrut să câştige alegerile. De ce blochezi un proiect extrem de important? Tu conteşti faptul că CNAIR a cerut documentele să vină la semnare”, a declarat ministrul Transporturilor.