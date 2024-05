Cele mai bune filme de Paște pentru copii! TRAILERE VIDEO

Cele mai bune filme de Paște pentru copii dar și de văzut alături de ei.

Realismul cutremurător al patimilor lui Hristos, subliniat de ideea de suferință a fost reprezentat de mulți regizori în filme consacrate. Însă sunt părinți care preferă pentru copiilor filme tematice despre ”Înălțare” în care speranța, dragostea și empatia, să fie mai potrivite. Vă prezentăm câteva sugestii cinematografice considerate cele mai bune filme de Paște pentru copii și întreaga familie.

Hop-Țop (2011) Pe Insula Paștelui, sub capetele de piatră gicantice, se află cea mai fabuloasă fabrică de dulciuri. Iepurașul de Paște domnește peste o echipă de iepurași și de pui care pregătesc coșuri umplute cu bomboane.

Peter Rabbit (2018) Deși acest film animat îl are în rolul principal pe iepurașul afișului de Paște, nu este vorba tocmai despre vacanță în sine. Este un film adorabil cu iepurași, porci și bursuci

It’s The Easter Beagle, Charlie Brown (1974) Gașca Peanuts se pregătește de Paște în moduri numai de ei știute! Peppermint Patty decorează ouăle, Sally merge la mall să cumpere pantofiori noi, și cu toții pornesc într-o cursă contra-cronometru în încercarea de a găsi cât mai multe ouă ascunse de Iepuraș.

Cele mai bune 10 filme de Paște pentru copii! The Miracle Maker (2000) Animația 3D reușește să rezume întreaga poveste a lui Iisus, folosind totodată efecte speciale. Este un film numai bun de văzut alături de cei mici. Regizorul Derek W. Hayes a vrut ca pelicula să fie educativă.

Yogi the Easter Bear (1993) Înțeleptul ursuleț încântă din nou toată familia în această comedie. De data aceasta, doi tâlhari decid să oprească Paștele, răpindu-l pe Iepuraș. Ursul Yogi și prietenul lui cel mai bun, Boo-Boo, află de acest complot și încearcă, în felul lor, să remedieze situația. Dar aceștia trebuie să lucreze repede, altfel, pădurarul Smith îl va trimite pe Yogi într-un circ în îndepăratata Siberie.

Winnie the Pooh-Springtime with Roo (2004) Iepure este mai interesat de curățenia de primăvară decât de sărbătoarea pascală. Și asta pentru că se simte dezamăgit și părăsit de prietenii săi Ursulețul de Plus, Tigrilă, Grohi și Roo. Însă curând, Iepure va descoperi, în acorduri muzicale vesele, importanța prieteniei.

Peter Iepurașul: Fugit de acasă (2021) Bea (Rose Byrne) și Thomas (Domhnall Gleeson) se căsătoresc și formează o familie alături de iepurași. În ciuda eforturilor, Peter nu reușește să scape de reputația sa și, simțindu-se acuzat pe nedrept, decide să fugă la oraș. Aici se trezește într-o lume în care poznele lui sunt apreciate de noul său anturaj dubios. Dar când familia lui riscă totul ca să-l caute, Peter trebuie să-și dea seama ce iepuraș vrea să fie.

Misterul înălțării (2016) Pentru a risipi zvonurile despre învierea unui predicator evreu, un tribun roman blazat și locotenentul său începător caută trupul dispărut al celui crucificat. Filmul, recomandat minorilor cu vârsta de minimum 13 ani, îi are în distribuție pe Joseph Fiennes, Tom Felton și Peter Firth.

Cele mai bune filme de Paște pentru copii! Fatima (2020) În Portugalia începutului de secol XX, trei copii au viziuni cu Fecioara Maria și propovăduiesc un mesaj de credință care le pune familiile pe gânduri și atrage atenția autorităților. Filmul este o dramă motivațională.

Parada de Paște (1948) Este o poveste muzicală cu legendarul Fred Astaire în rolul lui Don Hewes, care află că partenera sa de dans nu mai vrea să colaboreze cu el. Pentru a-și demonstra că echipa sa nu are o atât de mare importanță pentru el, Don își alege o noua protejată, Hannah Brown (Judy Garland) și jură ca va face din ea un star până la parada de Paște de anul viitor.