Cine este Sebastian Gheorghiu, milionarul american devenit popular cu rețeta îmbogățirii sale: ”Am trecut de la 1000 $ la 8 milioane $”

Cine este Sebastian Gheorghiu, milionarul american devenit popular cu rețete ale îmbogățirii rapide.

La doar 25 de ani, postările anteprenorului digital din Detroit născut din părinți români, fac furori în rândul celor ce visează să facă bani cu nemiluita peste noapte.

Sebastian Gheorghiu se bucură de atenția unei comunități generoase pe YouTube, unde povestea sa și sfaturile sale de cum să te îmbogățești folosind internetul, în special instrumentele Google, captează atenția a milioane de curioși. ”Am trecut de la 1000 $ la 8 milioane $”, (”I went from $1,000 to 8 Million”), ”Cele mai bune businessuri pe care le poți începe în 2024”, ”Povestea nespusă a scăpatului de sărăcie”, ”Opt căi să devii bogat”, ”Cum fac 300.000 de dolari în următoarele trei luni”, sunt titluri de filmulețe online ale tânărului care s-a îmbogățit, după spusele sale, din publicitate pe Google pentru o firmă de transport.

Născut din părinți români care au ajuns în Statele Unite în 1988, până la laude un capital de circa 8 milioane de dolari, Sebastian Gheorghiu a lucrat la un fast food, la o spălătorie auto, apoi a fost agent imobiliar. De altfel a fost domeniul pe care l-a transpus în online și care îi sporește și astăzi averea. Acum laudă în filmulețele sale online imobile făcute pe propriile proiecte și supercar-uri de sute de mii de dolari. Creatorul digial ce dă sfaturi financiare incredibile laudă câștiguri începând de la 10.000 de dolari zilnic și a avut luni când a tras linie cu 300.000 de dolari în conturi.