Ciolacu: Am cifrele exact cât au crescut per gospodărie, cât au crescut veniturile per persoană, care sunt şi creşterile de preţuri. E pentru prima oară când suntem pe un plus de creştere/ E o diferenţă mică, dar e pe plus, nu e pe minus

”Avem o ţară stabilă macroeconomic, avem o ţară unde în acest moment scade inflaţia şi încercăm să scădem preţurile la alimente. Acolo a mai rămas un decalaj. Am cifrele exact cât au crescut per gospodărie, cât au crescut veniturile per persoană, care sunt şi creşterile de preţuri. E pentru prima oară când suntem pe un plus de creştere. E 13,5% au crescut veniturile per persoană, per gospodărie, 13,1. Preţurile au crescut cu 11,5 şi respectiv 11%. E o diferenţă mică, dar e pe plus, nu e pe minus”, a declarat, luni seară, Marcel Ciolacu, la Antena 3.

El a spus că a preluat postul de prim-ministru cu o ”inflaţie cu două cifre” şi că până în toamnă inflaţia trebuie să scadă sub cinci procente.

”Cu adevărat, septembrie-octombrie trebuie să ne prindă cu o inflaţie sub 5%, ca să înceapă să se vadă creşterea de nivel de trai. Important e că nu ne-am dus în jos”, a adăugat Ciolacu.