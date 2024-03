Ciolacu: Vom menține plafonarea prețurilor la gaze și energie

Se menține plafonarea! Guvernul va menţine mecanismul de plafonare a preţurilor la energie şi gaze cel puţin până în primăvara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite agerpres.ro.

„Am văzut zilele acestea o intensă dezbatere europeană despre ce se va întâmpla cu gazele iarna viitoare. Vreau să fiu foarte clar: noi vom continua mecanismul de plafonare a preţurilor la energie şi gaze cel puţin până în primăvara lui 2025. Vom veni cu un reglaj la acest mecanism în perioada următoare, dar vreau ca atât populaţia, cât şi companiile să aibă această garanţie foarte clară că vor fi protejaţi”, a afirmat Marcel Ciolacu, în şedinţa de Guvern.

Premierul a adăugat că în şedinţa Executivului vor fi alocate noi sume către furnizorii de energie pentru compensarea măsurii plafonării.

„De altfel, azi alocăm 500 de milioane ca să compensăm costurile plafonării pentru clienţii casnici”, a precizat Ciolacu.

Tot astăzi, premierul Ciolacu a anunţat că Guvernul va prelungi şi în acest an schema de ajutor de stat IMM Invest Plus, de care vor beneficia 11.500 de firme româneşti.

„Continuăm să sprijinim capitalul românesc, prelungim şi în acest an schema de ajutor de stat IMM Invest Plus, cu toate componentele sale. În jur de 11.500 de firme româneşti vor beneficia de acest ajutor din partea statului, cu un buget aproximativ 2,5 miliarde de euro. Sprijinul vine sub formă de granturi, cât şi garanţie pentru credite, iar valorile maxime ale ajutoarelor acordate companiilor au fost majorate”, a spus premierul.

La finalul lunii ianuarie, statul avea datorii restante de 4 miliarde de lei față de furnizorii de energie electrică și gaze naturale, reprezentând compensații cuvenite pentru acoperirea diferențelor dintre costurile de achiziție angro din piețe ale acestora și prețurile plafonate prin lege facturate consumatorilor finali.