Ciucă, de Ziua Tineretului: ,,Investind în tineri, investim în România”

Astăzi este Ziua Tineretului. Președintele PNL, Nicolae Ciucă, și-a exprimat gândurile cu această ocazie printr-un mesaj în care subliniază importanța generației tinere pentru viitorul României. El afirmă că această zi este dedicată celor care se află la începutul drumului în viață, fiind un prilej de a reflecta asupra direcției în care merge țara.

Ciucă evidențiază că deceniile viitoare vor fi modelate de pregătirea și oportunitățile oferite tinerilor de astăzi, dar și de provocările pe care aceștia le întâmpină în prezent. El susține că a acordat, ca premier, o atenție deosebită programelor de sprijin și instruire destinate tinerilor, în vederea unei integrări eficiente pe piața muncii. În plus, precizează că s-au oferit facilități celor care își doresc să își deschidă o afacere, iar sistemul de învățământ a fost susținut financiar atât prin investiții materiale, cât și prin salarizare.

Acesta subliniază că investițiile în tineri reprezintă investiții în viitorul țării și că este responsabilitatea morală a fiecărui politician aflat într-o poziție de decizie să se asigure că aceștia beneficiază de condiții favorabile pentru dezvoltare profesională și personală. Fostul premier menționează că investind în tineri, se investește în România ca întreg, evidențiind importanța acestei categorii de vârstă pentru progresul și prosperitatea țării.

„Ca premier, am acordat o atenție deosebită programelor de sprijin și de instruire a tinerilor pentru o integrare facilă pe piața muncii. Am acordat facilități celor care vor să își deschidă o afacere și am finanțat sistemul de învățământ, atât ca investiții materiale, cât și ca salarizare, a notat Ciucă. Orice politician ajuns într-o funcție de decizie are datoria morală de a se asigura că tinerii au parte de condiții care să le favorizeze dezvoltarea profesională și maturizarea armonioasă. Investind în tineri, investim în România, a încheiat șeful PNL”, a transmis Nicolae Ciucă.