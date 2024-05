Trumpista Marjorie Taylor Greene anunţă o moţiune de destituire a lui Mike Johnson, pe care-l acuză de ”trădare” pentru că a susţinut ajutarea Ucrainei. ”Mike Johnson a aderat deplin la modelul comercial scârbos al Washingtonului, de finanţare a războaielor eterne”

”Mike Johnson a aderat deplin la modelul comercial scârbos al Washingtonului, care constă în finanţarea războaielor eterne”, a acuzat miercuri, într-o conferinţă de presă, această aleasă don Georgia.

BREAKING: Marjorie Taylor Greene, moments ago, has told the media that next week she will officially be calling for the Motion to Vacate Mike Johnson’s speakership, and force the House to vote on whether to table it or not.

Democrats could not have asked for a better sh!tshow…

— Brian Krassenstein (@krassenstein)

”Aşa că săptămâna viitoare, voi depune moţiunea mea de destituire”, a anunţat ea.

BREAKING: Alone, fighting for the base, Republican Congresswoman Marjorie Taylor Greene displays MUGA hat or Make Ukraine Great Again hat, instead of MAGA hat, says the uniparty here in Washington is united in funding every foreign war. WATCH

— Simon Ateba (@simonateba)

Susţinerea Kievului este obiectul unei dezbateri aprige în Congresul american, unde numeroşi republicani cer să nu se mai deblocheze fonduri Ucrainei în războiul împotriva Rusiei.

După luni de tergiversări şi presiuni ale democraţilor şi aliaţilor Kievului din întreaga lume, liderul republican Mike Johnson a susţinut, până la urmă, o anvelopă în valoare de 61 de miliarde de dolari, atrăgându-şi furia dreptei dure.

Orice ales din Camera Reprezentanţilor poate depune o moţiune de cenzură în vederea desituirii ”speakerului” acesteia.

Este însă puţin probabil ca Mike Johnson să fie destituit.

Minoritatea democrată în Camera Reprezentanţlor a anunţat marţi că va vota, în mod excepţional, în favoarea rămânerii lui Mike Johsnon în post, într-o saga cu un aer de déjà vu.

Fostul ”speaker” al Camerei, Kevin McCarthy, a fost destituit în urmă cu câtev luni într-un scenariu foarte asemănător.

El a fost acuzat de către un mic grup de trumpişti de faptul că a închriat un ”acord secret” cu democraţii privind Ucraina, în toiul negocierilor bgetului federal.