Compania FAN Courier estimează afaceri de peste 250 milioane de euro în acest an, în creştere cu 15%, şi pregăteşte investiţii de 35-40 milioane euro anul viitor

”FAN Courier, companie antreprenorială românească, fondată în 1998 de Felix Pătrăşcanu şi de fraţii Adrian şi Neculai Mihai, estimează o creştere a afacerilor din acest an cu 15%. Compania estimează că va încheia anul în curs cu o cifră de afaceri de peste 250 de milioane de euro. Focusul companiei în acest an a fost extinderea şi consolidarea business-ului în regiune şi digitalizarea şi dezvoltarea de soluţii alternative de livrare. Pentru 2024, FAN Courier îşi propune o prezenţă semnificativă în Europa, de aceea o direcţie de investiţii pentru anul viitor va fi dezvoltarea de noi puncte de legătură între piaţa autohtonă şi cea vest-europeană”, anunţă compania.

Bugetul total de investiţii al FAN Courier a fost anul acesta de 35 milioane euro.

Investiţiile pentru anul viitor vor fi la un nivel asemănător.

”Investiţiile pentru anul viitor, tot în jur de 35-40 milioane euro. Aici evidenţiez că avem o investiţie în desfăşurare de 28 milioane euro, din care am plătit vreo 6 milioane euro şi ea se va închide anul viitor. Maşini – în jur de 10 milioane euro, în digitalizare – vreo 2-3 milioane euro, iar, este un proiect în derulare, un an jumătate-doi o parte din digitalizarea pe care noi am propus-o. Din 14 proiecte, unul l-am finalizat, trei sunt în derulare acum şi fiecare proiect se termină cu licenţe, mentenanţă”, a declarat pentru News.ro Neculai Mihai, unul din fondatorii companiei.

Compania are circa 4.000 de angajaţi.

”La noi, nicio zi nu seamnă cu alta. Adică luni e o zi grea, marţi e o zi foarte grea, mai mare decât luni cu 20%, apoi miercuri, joi şi vineri scad, vineri fiind o zi mult mai uşoară. Şi nu poţi să îţi dimensionezi echipele în aşa fel încât să fie ok în fiecare zi. Şi astfel se creează o discrepanţă şi o nevoie de personal. Acum suntem foarte prinşi, dar în ianuarie lucrurile sunt foarte lejere. De obicei în această perioadă avem o imagine pentru ce se va întâmpla din septembrie anul viitor. Iar noi ne redimensionăm echipele din ianuarie-februarie, inclusiv cu comanda de maşini”, a spus Neculai Mihai.

Acesta afirmă că au crescut cheltuielile cu carburantul cu 20-30% în medie în acest an.

În 2023, una dintre direcţiile importante a urmărit dezvoltarea internaţională, efect al creşterii semnificative a comerţului online şi a numărului mare de retaileri internaţionali care livrează în piaţa românească sau sunt interesaţi să-şi crească prezenţa la noi. Compania a luat decizia de a acorda o atenţie sporită noului trend, investind peste 4 milioane de euro în primul HUB internaţional dedicat exclusiv e-commerce-ului, la Arad.

„Putem caracteriza anul 2023 ca fiind mai bun decât 2022, în ciuda faptului că am avut creşteri importante de costuri, inflaţie mare şi o situaţie destul de dificilă în apropiere de graniţe. În ciuda prelungirii problemelor din 2022, în acest an, lucrurile s-au mai aşezat, au fost mai previzibile, astfel că am putut pune în aplicare strategia de investiţii planificată şi, în plus, am reuşit să finalizăm o investiţie care nu era în planul iniţial: HUB-ul internaţional de la Arad. Interesul sellerilor internaţionali pentru piaţa românească este o tendinţă care s-a transformat în certitudine, în 2023. Datele ne arată că, în acest an, creşterea semnificativă a e-commerce-ului a fost susţinută puternic de vendorii din afara României care au generat volume cu 20-25% mai mari, faţă de vendorii locali. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor din străinătate, dezvoltarea unui HUB exclusiv pentru comerţul online internaţional a fost una firească. Am luat decizii rapid, am creat o echipă dedicată şi am alocat peste 4 milioane de euro pentru acest HUB, pe care îl vom dota cu o bandă modernă de sortare. Astfel, putem spune că HUB-ul de la Arad este cea mai nouă şi cea mai rapidă investiţie pe care FAN Courier a realizat-o în acest an, iar rezultatele de până acum confirmă că am luat o decizie bună”, a declarat Adrian Mihai, CEO şi cofondator FAN Courier.

Alte proiecte pe care FAN Courier s-a concentrat în acest an au fost demararea lucrărilor pentru extinderea şi modernizarea depozitului de la Ştefăneşti – proiect care va fi finalizat în 2024, accelerarea ritmului de extindere a reţelei de lockere FANbox, precum şi continuarea investiţiilor în digitalizare, care includ un website nou şi un update al platformei selfAWB. Compania a lansat în acest an şi o nouă aplicaţie mobilă care devine un „asistent modern de curierat, mereu la îndemână”. Cu ajutorul aplicaţiei mobile, clienţii îşi pot gestiona şi controla mai uşor expedierile: pot urmări livrările, pot chema curierul, pot accesa istoricul coletelor trimise şi primite etc. Compania s-a concentrat în acest an şi pe dezvoltarea serviciilor de out-of-home delivery, ajungând la o reţea de 2.500 de puncte de ridicare şi predare colete în reţeaua Collect Point.

Extinderea şi tehnologizarea depozitului de la Ştefăneşti reprezint[ cea mai mare investiţie din ultimii ani.

„Şi în acest an, am continuat să investim masiv în mai multe proiecte de amploare, cel mai important fiind noul depozit de la Ştefăneşti, care va îndeplini mai multe funcţii noi. Dezvoltat pe o suprafaţă de 26.000 mp, noua investiţie va cuprinde un depozit dedicat fulfillment, care va acoperi 66% din suprafaţa construită şi un spaţiu dedicat exclusiv serviciului FANbox. Astfel, de anul viitor, vom dezvolta o echipă specială de curieri care vor face livrări exclusiv la lockere. Această strategie va avea un impact pozitiv atât pentru clientul final, cât şi pentru productivitatea noastră. Creşterea productivităţii va fi susţinută de automatizare, depozitul dedicat livrării la lockere fiind prevăzut cu propria bandă de sortare, cu braţe robotizate. Investiţia în acest al treilea depozit de la Ştefăneşti va fi una dintre cele mai mari investiţii ale companiei din ultimii ani, estimările noastre de acum fiind de peste 35 de milioane de euro”, a declarat Neculai Mihai, cofondator FAN Courier.

Din lista investiţiilor viitoare nu lipsesc achiziţia de maşini electrice şi investiţiile în sustenabilitate, precum şi dezvoltarea tehnologică, inovaţia şi automatizarea, cu un rol esenţial în evoluţia pieţei de curierat.

Pentru anul viitor, FAN Courier îşi propune menţinerea ritmului de creştere de 15%, pe care îl consideră un ritm sănătos, organic, parte din filosofia de dezvoltare a companiei. Previziunile pentru 2024 sunt optimiste, compania urmând să deschidă noi oportunităţi pentru e-commerce-ul cross-border şi să pătrundă pe mai multe pieţe internaţionale.

”Pentru 2024, ne propunem o creştere a afacerilor cel puţin la fel ca cea din acest an şi spun acest lucru luând în calcul mai multe variabile. Intră în vigoare o serie de modificări fiscale, care, în mod cert, vor avea un impact şi asupra noastră, deşi vom încerca să-l minimizăm. Vor urma, probabil, creşteri de preţuri la combustibili, care, din nou, vor duce la o creştere a costurilor, pe care vom încerca să o acoperim noi cât mai mult, pentru a păstra preţurile serviciilor noastre. Şi anul acesta ne-am confruntat cu o creştere a costurilor, ca efect al majorării salariului minim, scumpirea combustibililor şi a maşinilor. Calculele noastre au arătat un impact în costuri de 25-30%, însă pentru că aceste creşteri au venit în etape, am ales să absorbim o parte, chiar dacă ne impactează profitabilitatea. Pentru noi, este foarte importantă încrederea pe care o construim alături de clienţi astfel că deciziile de modificare a tarifelor trebuie analizate foarte bine înainte.”, a spus Felix Pătrăşcanu, cofondator FAN Courier.

Black Friday, cea mai importantă campanie de discount din România a reprezentat şi în acest an un vârf în activitatea de curierat deşi apetitul românilor pentru achiziţii la reducere a fost diferit faţă de anii precedenţi. În 2023, topul vânzărilor de Black Friday a fost deţinut de cauciucuri, pe următoarele locuri în clasamentul celor mai mari vânzări situându-se produsele de fashion şi electrocasnicele mici.

Primele estimări au arătat că Black Friday 2023 a generat venituri cu 12-15% mai mari faţă de campania de anul trecut. ”Anul acesta, am avut munţi de cauciucuri în depozite. Am livrat zeci de mii de cauciucuri cumpărate de Black Friday”, a explicat Adrian Mihai, CEO FAN Courier.

FAN Courier îşi propune ca, la finalul lui 2024, să devină liderul pieţei de curierat din Republica Moldova, piaţă pe care a început investiţiile în noiembrie 2021, ca parte a strategiei de dezvoltare regionale. În urmă cu doi ani, compania a luat decizia de a-şi extinde operaţiunile printr-o investiţie directă dincolo de Prut şi a menţinut strategia în ciuda conflictului din Ucraina, declanşat în 2022. Investiţiile pentru construirea şi dezvoltarea reţelei în Republica Moldova se ridică în primii doi ani la 5 milioane euro, pentru 2024 acestea urmând a fi completate cu 3 milioane euro. FAN Courier Moldova are o echipă de 60 de angajaţi doar în Chişinău şi o flotă de aproape 100 de vehicule cu care acoperă servicii de curierat la nivelul întregii ţări. În 2023, afacerile generate de operaţiunile în Republica Moldova au ajuns la 1,5 milioane euro, iar pentru 2024 estimările sunt de creştere cu 100%.

”Pentru industria de curierat, Republica Moldova este o oportunitate de dezvoltare, în special pe segmentul e-commerce. În Moldova, domeniul comerţului online, până la intrarea noastră, era acoperit de retaileri, cu resurse proprii – aşa cum era şi România la începutul e-commerce-ului. Intrarea noastră pe piaţă este o soluţie care poate ajuta companiile din Moldova să accelereze procesele de dezvoltare şi să-şi eficientizeze activitatea. De aceea, ne-am asumat de la început şi un rol de educare a pieţei în sensul de optimizare a activităţilor şi costurilor. La Chişinău facem inclusiv fulfillment. Beneficiind de infrastructura pe care o dezvoltăm şi de experienţa acumulată pe piaţa noastră, comercianţii din ţara vecină se pot concentra exclusiv pe ceea ce reprezintă core-business-ul lor – comerţul online”, a declarat Adrian Mihai.

Un obiectiv asumat la nivel de companie este neutralizarea amprentei de carbon până în anul 2040. Pentru a atinge acest obiectiv, compania derulează mai multe proiecte, unul dintre acestea fiind creşterea ponderii consumului de energie produsă din surse proprii.

Astfel, în perioada 2021-2022 FAN Courier a investit 1,8 milioane euro într-o instalaţie de panouri fotovoltaice, cu o putere instalată de 2398,43 kvA, respectiv 2090 kW. Panourile au fost montate pe unul dintre depozitele din Ştefăneşti şi deja produc energie verde. În primele 2 luni de funcţionare, instalaţia de panouri fotovoltaice a acoperit aproximativ 30% din consumul intern al sediului central, surplusul fiind injectat în reţea şi vândut pe piaţa liberă. FAN Courier are în plan continuarea investiţiilor în energie atât în Bucureşti, Braşov, cât şi în alte oraşe mari din România.

Un alt proiect vizează mobilitatea electrică. Compania derulează un proiect pilot de livrări nepoluante, în cadrul căruia maşinile electrice din flotă parcurg, în medie, 50 km zilnic şi livrează, cu precădere, în proximitatea sediilor companiei, acolo unde există o reţea proprie de staţii de încărcare.

FAN Courier este o companie cu capital integral românesc, fondată în 1998 de Felix Pătrăşcanu, Adrian Mihai şi Neculai Mihai. FAN Courier a devenit, în 2006, liderul pieţei româneşti de curierat.

FAN Courier deserveşte cei peste 55.000 de clienţi, majoritatea persoane juridice, cu ajutorul unei echipe formate din peste 7.500 de angajaţi şi colaboratori şi a unei flote auto de aproximativ 4.550 de autovehicule.