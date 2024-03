weekend*Companiile de stat care au pierderi pot majora salariile. Câţi bani va câştiga un conductor de tren sau un vânzător de bilete

Guvernul a aprobat măsuri pentru angajările în instituțiile de stat, inclusiv posibilitatea de a crește numărul de posturi, inclusiv cele de conducere. Angajații, inclusiv cei din companiile cu pierderi, beneficiază de avantaje salariale precum bonuri de masă, tichete de vacanță sau prime.

Decizia Guvernului permite companiilor de stat cu pierderi să majoreze salariile angajaților. Este important de menționat că aceste majorări nu pot depăși 10%, iar beneficiile se adresează în principal salariilor mai mari, deoarece aceeași creștere procentuală aplicată tuturor ar genera diferențe semnificative.

Spre exemplu, la CFR Călători, o companie cu pierderi, un vânzător de bilete are un salariu maxim de 3.520 lei. O majorare de 10% ar aduce aproximativ 350 lei în plus. În schimb, un director general adjunct ar primi în plus aproximativ 1.700 lei, de cinci ori mai mult decât un vânzător de bilete.

Administrația Canalelor Navigabile poate, de asemenea, să efectueze majorări salariale de până la 10%. Un maistru, cu un salariu maxim de 7.800 lei, ar putea primi în plus maxim 780 lei. De asemenea, un șef de port, cu un salariu maxim de 10.700 lei, ar putea primi în plus aproximativ 1.070 lei.

În plus, Guvernul permite instituțiilor cu salarii și beneficii considerabile să crească numărul de șefi, de la 8% la 10%. Aceste instituții trebuie să argumenteze necesitatea acestor poziții suplimentare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor.

De exemplu, la ASF, președintele are un salariu lunar de aproximativ 75.000 lei și primește 16 salarii pe an, plus prime de Crăciun și de performanță. Aceste beneficii și un salariu considerabil vor fi extinse și pentru alte funcții de conducere, cu 2% mai multe decât în prezent.

Aceste măsuri se aplică și la alte instituții, cum ar fi ANRE, unde președintele are un salariu lunar de aproximativ 60.000 lei. Aceste instituții pot, de asemenea, să crească cu 2% numărul posturilor de conducere.