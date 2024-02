Cosmin Olăroiu, o nouă afacere de milioane /FOTO! A devenit coproprietarul unuia din cele mai rafinate restaurante din Dubai: ”Produce profit în jur de 100 de mii de euro pe zi”

Cosmin Olăroiu și-a extins afacerea cu restaurante în Dubai. Tehnicianul român, care are în palmares 4 titluri ale Ligii Emiratelor Arabe Unite, a mai câștigat de 4 ori ”Cupa Președintelui”, de 5 ori Supercupa locală și de 2 ori Cupa Ligii, a devenit coacționar al unuia dintre cele mai rafinate și exclusiviste restaurante din metropola arabă.

Unul dintre cei mai bine plătiți antrenori români din fotbalul mondial, Olăroiu (54 de ani) este coacționar și la o populară rețea de restaurante cu specific italian, una de tradiție din București.

”Cel mai tare restaurant din tot Dubaiul, rețineți, nu greșesc cu nimic, este al lui Olăroiu, unde e copropietar. Restaurantul, să-l fi făcut eu, acum, mă costa peste 15 milioane de dolari (…) Nu e proprietatea lor, și ei au închiriat. Ăla e restaurant care produce profit în jur de 100 de mii de euro pe zi. E restaurantul cu un cap de avion de vânătoare. Eu m-am mai dus mai devreme. O masă în centru. O nebunie când am intrat. Am văzut la Tokyo unul asemănător și la New York, tot așa, înalt de 15 metri înălțime”, a dat din casă Mitică Dragomir într-o discuție cu Horia Ivanovici. Dragomir a mai spus că o masă cu mai toate la restaurantul din Dubai al tehnicianului român costă în medie circa 3000 de euro. ”Restaurantul dacă îl construiesc, trebuie să am 100 de milioane de dolari. Dacă doar îl amenajez între 10 și 15 milioane”, a mai spus fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Încă antrenor la Al Sharjah, Cosmin Olăroiu are investiții de zeci de milioane de euro în imobiliare, în Mamaia (unde a cumpărat fostul complex hotelier ce poartă numele stațiunii) dar și București, unde sunt în construcție mai multe blocuri de locuințe. ”Perioada pe care am petrecut-o în afara ţării mi-a permis să văd foarte multe lucruri. Chiar foarte multe lucruri frumoase, interesante, din care mi-am dorit tot timpul să aduc şi în România. Şi să încep ceva care să aducă un plus de valoare pieţei autohtone. Tot timpul am preferat să investesc bani mulţi în ţară”, spune Cosmin Olăroiu, antrenorul aflat în clasamentul celor mai bogați oameni din fotbalul românesc. Top în care se mai află Gigi Becali, Dan Șucu, Nicolae Badea și Mircea Lucescu.