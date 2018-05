Criza medicamentelor – cine sunt vinovaţii acestei poveşti fără sfârşit?

Criza medicamentelor este subiect de ani buni în România şi în fiecare an vedem în media cum bolnavii se plâng de lipsa lor. Ce nu se ştie este că ni se plâng şi nouă, celor care lucrăm în industria farmaceutică, dar din decenţă nu le expunem cazurile. Încercăm să venim cu soluţii, însă parcă această criză nu are sfârşit, ajungând ca o poveste tristă, care se reia în fiecare an, cu fiecare guvernare, susține Adrian Grecu, Preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România.

M-am hotărât să scriu acest articol intrigat la rândul meu, ca român care conduc o companie străină şi o asociaţie de producători, că nu putem să rezolvăm această problemă care trenează de atâţia ani şi din cauza căreia, să o spunem pe şleau, mor oameni. Bolnavi care nu îşi pot urma tratamentele pe termen lung pentru boli cronice sau care aşteaptă medicamentul salvator prescris de medic.

Articolul integral pe ZF.