Cum a devenit USR victima propriului discurs

de Pavel Lucescu

Nici victimizarea nu mai e ce-a fost odată. Oamenii s-au cam prins de schemă și au devenit imuni. Mai ales dacă ești politician, dacă ești parte din sistem, dacă-l girezi sau chiar dacă-l critici dar nu-l vrei schimbat din temelii, ești vinovat din principiu, iar Justiția nu va face la un moment dat altceva decât să confirme.

Titlu de săptămâna trecută: DNA cere ridicarea imunității fostului premier Florin Cîțu și a foștilor miniștri USR Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă pentru achiziție supraevaluată de vaccinuri anti-COVID în pandemie. Mai concret: ”Conform anunțului oficial al DNA, cei trei sunt acuzați că ar fi cumpărat în plus față de cantitatea existentă și necesară peste 52,8 milioane de doze de vaccin Pfizer și Moderna, în valoare de peste un miliard de euro.”

Când citești așa ceva, cel mai probabil, primul lucru care-ți vine în minte e ceva de genul, aha, deci ăștia în pandemie au furat de-au rupt. Cum ne așteptam de altfel. În timp ce pe noi ne țineau în casă, ne dădeau amenzi și ne falimentau, ei făceau șmenuri de milioane. Al doilea gând: Deci e vorba de miniștri USR, partidul ălora care se dau sfinți. Bănuiam eu că-s niște prefăcuți, că-s de fapt la fel de hoți și de corupți ca ceilalți. Cam asta ar gândi orice român obișnuit, bine cuplat la spiritul public dominant al ultimilor ani.

Opt din zece oameni care citesc un titlu de presă, dacă nu e despre ceva absolut senzațional, o mare tragedie, spre exemplu, rămân la atât. (Apropo, de aia s-a și impus în media moda titlurilor cât mai lungi și mai descriptive, moda titlurilor-știre.) Așadar, și din știrea de mai sus, cam atât rămâne în conștiința majorității: Doi useriști, de la partidul ăla de ”neprihăniți”, au furat în pandemie în cârdășie cu golanul ăla de Câțu. Detaliile nu mai contează.

Bun, dar mai sunt unii care citesc tot sau aproape tot despre un subiect și își fac o părere ceva mai consistentă despre el. Cum ar fi, în cazul de față, că ancheta asta a început încă din septembrie 2021, deci e de peste doi ani și, mai mult, află că, între timp, anchete pe aceeași temă a achizițiilor de vaccinuri au fost pornite și de Parchetul European condus de Laura Kovesi. Și mai află ceva și mai important, cam pe locul doi într-un top neoficial al curiozității oricărui cititor calificat de știri: ce zic împricinații. Mai ales useriștii, că de la Câțu nu mai are nimeni nici o așteaptare. Și află, spre exmplu, că Vlad Voiculescu, care e de fapt și un fel simbol al ”angelismului” USR, spune că toate deciziile privind achizițiile de vaccinuri au fost luate exclusive de către premierul de-atunci, recte Florin Câțu, fără să se consulte cu ministrul Sănătății. Și mai spune VV că e bine că se anchetează faptele astea și că Justiția trebuie să-și facă treaba mai departe. Bun, asta sună ok. Nici adversarii politici ai USR nu prea au ce comenta aici. Numai că află imediat și despre reacția șefului USR, Cătălin Drulă, și asta nu mai pare ok. Pentru că Drulă a făcut fix ce fac toți corupții din ultimii 33 de ani când îi caută Justiția pe-acasă: se dau victime ale persecuției politice. Și nu doar Drulă, ci și alți useriști de seamă.

Ziceam mai sus că nu unii citesc mai mult decât titluri. Ei bine, ăștia sunt un soi de influenceri. Pentru că, dacă marea majoritate rămâne la titlu, acești un fel de influenceri sunt cei care fixează cumva interpretarea cea mai plauzibilă a știrii și aia care va conta cel mai mult pe termen lung. Iar în cazul nostru asta sună cam așa: Poate că nu-s chiar atât de vinovați useriștii ăștia doi, Voiculescu și Mihăilă, poate chiar n-au avut niciun cuvânt de spus în cazul achizițiilor de vaccinuri, dar USR, ca partid, e clar că nu mai e cu nimic diferit de celelalte partide mult înjurate de el. Mai rău, sunt gata să-I acuze pe alții de corupție, dar când sunt ei în vizor, se dau imediat victime. Măcar ăia vechii nu se dau fecioare. Fură, unii sunt prinși, alții nu, mai fac scandal, se victimizează și ei, dar nici nu te-aștepți la altceva din partea lor.

USR e victimă într-un singur sens. E victima propriului discurs.