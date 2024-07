Paris 2024. Visul baschetbalistului

Turneul de baschet de la Paris va fi special. Se întâmplă de fiecare dată la Jocurile Olimpice, însă acum va fi cu totul diferit. Fără îndoială, revine în prim plan reeditarea celebrului Dream Team. Însă este doar o parte din miza colosală. Desigur, una foarte importantă.



Este cea mai valoroasă echipă aliniată de NBA, după Barcelona 1992. Avengers, echipa superstarurilor, a fost recrutată de King James. Ideea numelui îi aparține lui Carmelo Antony, potrivit nbcolympics.com. Cum nu se poate mai potrivit după ratarea de la CM 2023. Naționala SUA a terminat a patra, învinsă de viitoarea campioană Germania, în semifinale. A urmat înfrângerea în fața Canadei în meciul pentru bronz.



Primii jucători ai lumii

Schimbarea produsă după Barcelona este uriașă. Atunci, baschetbaliștii echipelor rivale le făceau poze vedetelor din Dream Team. Imposibil să câștigi astfel. La Paris, doar trei echipe din cele 30 ale NBA, nu vor avea jucători la turneul final, conform The Athletic. Cleveland Cavaliers, Utah Jazz și New York Knicks.



Din cei 144 de jucători, 81 joacă sau au jucat în NBA. În Team USA, fiecare are povestea lui la Jocurile Olimpice. LeBron se întoarce după Londra 2012. Pentru Stephen Curry va fi o premieră. Kevin Durant este MVP-ul de la Tokyo. Camerunezul Joel Embiid, cetățean francez și american, a ales naționala SUA în defavoarea gazdelor Jocurilor Olimpice.



Cu excepția lui Luka Doncic, la Paris vor fi primii jucători ai lumii baschetului. În grupe, americanii îl vor întâlni pe MVP-ul Nikola Jokic, liderul naționalei Serbiei. Se vor reîntâlni cu reprezentativa de poveste a Sudanului de Sud, depășita cu greu, scor 101-100, într-un amical disputant doar cu câteva zile în urmă. În plus, Franța vine cu fenomenul Victor Wenbanyama. Canada, cu propria variantă de Dream Team. Mai exact, cu 10 jucători NBA, din 12. Germania este campioana lumii, iar Spania, mereu amenințătoare.



Templul Dream Team

Va fi greu la Lille, în prima săptămână. Decizia organizatorilor i-a dezamagit teribil pe americani, dornici să viziteze Orașul Luminilor. Doar meciurile decisive se vor disputa la Paris.



Locul contează. Iar asta ne reamintește că miza are un nivel foarte ridicat. Jocul în sine e foarte valoros, dar pentru NBA teritoriul economic este cel mai important. 76 de miliarde de dolari valorează noul contract al NBA pentru drepturile TV, scrie Sportspromedia. Atât vor plăti Amazon, Disney și NBC, pentru 11 ani. În finala NBA, Boston Celtics vs. Dallas Mavericks, scor 4-1, au evoluat baschetbaliști din 13 țări, precizează SportBusiness. Mai mult decât oricând.



Publicul internațional este cheia acestei creșteri. Dovada clară este uriașul angajament afișat în social media de fanii de pretutindeni. Ponderea acestuia, atât pe contul central, cât și pe cele ale cluburilor și jucătorilor, este de 70%. Pe scurt, chiar dacă își permite să piardă la Campionatul Mondial, SUA nu își poate îngădui să nu câștige la Jocurile Olimpice. În templul mitului Dream Team. Teritoriul trebuie apărat.



Și chiar dacă americanii nu vor juca la Paris din prima săptămână, baschetul va fi la locul lui. În Place de la Concorde, lângă Obeliscul din Luxor, se va disputa turneul de streetball. Locul visat probabil de oricine a jucat măcar o dată baschet, pe una din străzile lumii.