Guillaume Bede a refuzat Elveția pentru România. Calculul unui hocheist de 20 de ani care pariază pe Steaua în locul unui salariu sigur helvet

Publicat la 20.08.2026, 15:43:13

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La 20 de ani, Guillaume Bede a ales o cale pe care puțini jucători elvețieni ar lua-o în calcul: în loc să accepte una dintre ofertele primite din Elveția, apărătorul născut la Geneva a semnat primul său contract profesionist cu Steaua București. Decizia a surprins lumea hocheiului elvețian. Nu pentru că Bede ar fi fost un junior anonim - ci pentru că nu e. Genevanul a petrecut două sezoane la Fribourg-Gottéron. În al doilea, a fost asistent-căpitan al echipei U21 - Young Dragons, cum le spun fanii. Nu e un detaliu minor: Fribourg e unul dintre cele mai competitive sisteme de juniori din Liga Națională elvețiană, iar banderola de asistent la U21 înseamnă că era unul dintre oamenii pe care clubul îi vedea cu viitor. De la Fribourg la București Hocheiul elvețian, liga elvețiană e extrem de competitivă, juniorii care nu prind loc pleacă în general în Austria sau Germania - nu în România. Asta face alegerea lui Bede și mai neobișnuită. Cei care ies din Fribourg cu o banderolea la U21 fac de obicei unul din două lucruri: prind un contract în prima ligă sau pleacă în liga a doua helvetă să acumuleze ore de joc. România nu apare de obicei în aceste calcule. Totuși, Bede a primit oferte și le-a cântărit. „Am decis să mă alătur Stelei București. Această oportunitate reprezintă pentru mine o nouă etapă", a declarat el pentru SwissHabs. A refuzat propuneri atât din Elveția, cât și din alte cluburi din România, optând pentru Steaua. Contul de Instagram al fanilor Fribourg - fr_gotteronfans - a anunțat transferul cu un mesaj simplu: „Tout de bon!" Mult succes.

Un detaliu greu de ignorat: are româna pe LinkedIn Profilul său de LinkedIn include româna printre limbile pe care le cunoaște. Nu e un gest diplomatic pus după semnarea contractului - LinkedIn e un CV profesional. Că un tânăr elvețian din Geneva are româna în profil înainte să aterizeze în România ridică o întrebare simplă: de unde? Elvețienii vorbesc în mod natural franceza, germana sau italiana - în funcție de canton. Româna nu face parte din acest peisaj lingvistic. O expunere anterioară presupune fie un mediu familial, fie prieteni apropiați, fie origini pe care Bede nu le-a menționat explicit în interviurile de până acum. Numele Bede și pista transilvăneană Bede nu e un nume comun în Elveția. Apare cu o frecvență mai mare în zona transilvăneană - în special în comunitățile maghiare din România. Secuime, Cluj, Mureș - zone unde populația de origine maghiară are o lungă tradiție în hochei și unde migrația spre vest, în deceniile postbelice și postcomuniste, a dus familii întregi în Elveția, Germania sau Franța. Această pistă nu are o confirmare publică. Bede nu a vorbit despre origini românești sau transilvănene. Dar absența declarației nu înseamnă neapărat absența legăturii - mai ales că româna din profilul de LinkedIn era acolo înainte de orice context profesional care să o justifice altfel.

Naționala României - o carte pe masă Contractul cu Steaua e pentru un sezon, dar fanii Fribourg notează că „ar putea rămâne mai mult timp". Există și o clauză care îi deschide, după doi ani de activitate în România, posibilitatea de a reprezenta naționala română. Un jucător elvețian fără nicio legătură cu România nu ia în calcul, de obicei, o astfel de opțiune. Dacă ajunge la doi ani la Steaua și optează pentru naționala României, Bede devine unul dintre cei mai valoroși jucători pe care selecționata i-ar putea obține pe postul de apărător. Un fundaș care a purtat banderola de asistent-căpitan la U21 Fribourg reprezintă un plus tehnic și de caracter real pentru un lot național care are nevoie de consolidare. Obiectivul declarat rămâne Elveția Bede nu ascunde că România e o stație, nu destinația finală. „Obiectivul meu rămâne să revin cândva la cel mai înalt nivel elvețian", a spus el. „Fiecare jucător are propriul parcurs, și sunt pregătit să fac tot ce e necesar." Logica e clasică: pleacă unde primește timp de joc, crește, se întoarce mai bun. Calea prin România nu e fără precedent în hocheiul european. Ceea ce e mai puțin obișnuit e că omul care o parcurge a fost asistent-căpitan la U21 Fribourg și știe deja câteva cuvinte în română înainte să aterizeze. Deocamdată, întrebarea rămâne deschisă Guillaume Bede are 20 de ani, numărul 23, două sezoane la Fribourg-Gottéron - dintre care una cu banderola de asistent - și un contract cu Steaua București pentru sezonul 2026-2027. Are româna în profilul de LinkedIn și se gândește la naționala României. Toate acestea sunt fapte. Legătura care explică tabloul complet rămâne, deocamdată, o întrebare fără răspuns public. Hocheiul are obiceiul ca astfel de pariuri neconvenționale să producă, uneori, jucătorii care contează cel mai mult pe termen lung. Foto: @fr_gotteronfans / Instagram