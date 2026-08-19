Cosmin Dur-Bozoancă, fanul lui Hamilton din poarta Oțelului!

Publicat la 19.08.2026, 12:12:17

Cosmin Dur-Bozoancă și-a îndeplinit unul dintre marile visuri: anul trecut, a fost prezent alături de iubita sa, la Marele Premiu al Barcelonei. Pe lângă cursele de mașini, acesta e îndrăgostit și tenisul de câmp, iar următoarea sa dorință este să ajungă la Turneul de la Wimbledon.

Nu mulți știu că, în afara fotbalului, portarul Oțelului Galați are două mari pasiuni: cursele de Formula 1 și tenisul de câmp. Anul trecut, Cosmin a reușit să bifeze una dintre ele de pe lista dorințelor sale. „Sunt pasionat de Formula 1, într-adevăr a fost un weekend plin la această cursă la care am fost la Barcelona. Am fost și la antrenamente, am fost și la calificări și la cursa de duminică. A fost o experiență full options să spun așa și ne-am simțit foarte bine”, povestește sportivul.

Dur-Bozoancă dezvăluie și cine este pilotul său preferat din Marele Circ!

„Pilotul preferat este Hamilton, demult timp de pe vremea când era la Mercedes, cred că anul acesta are și șanse să se lupte la al optulea titlul mondial sau al 9 lea cum ar spune fanii lui”, dezvăluie acesta.