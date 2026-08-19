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Cosmin Dur-Bozoancă, fanul lui Hamilton din poarta Oțelului!

Publicat la 19.08.2026, 12:12:17

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Cosmin Dur-Bozoancă, fanul lui Hamilton din poarta Oțelului!

Cosmin Dur-Bozoancă și-a îndeplinit unul dintre marile visuri: anul trecut, a fost prezent alături de iubita sa, la Marele Premiu al Barcelonei. Pe lângă cursele de mașini, acesta e îndrăgostit și tenisul de câmp, iar următoarea sa dorință este să ajungă la Turneul de la Wimbledon.

Nu mulți știu că, în afara fotbalului, portarul Oțelului Galați are două mari pasiuni: cursele de Formula 1 și tenisul de câmp. Anul trecut, Cosmin a reușit să bifeze una dintre ele de pe lista dorințelor sale. „Sunt pasionat de Formula 1, într-adevăr a fost un weekend plin la această cursă la care am fost la Barcelona. Am fost și la antrenamente, am fost și la calificări și la cursa de duminică. A fost o experiență full options să spun așa și ne-am simțit foarte bine”, povestește sportivul.

Dur-Bozoancă dezvăluie și cine este pilotul său preferat din Marele Circ!

„Pilotul preferat este Hamilton, demult timp de pe vremea când era la Mercedes, cred că anul acesta are și șanse să se lupte la al optulea titlul mondial sau al 9 lea cum ar spune fanii lui”, dezvăluie acesta.

Știe toți jucătorii de tenis de câmp din Top 50

Când vine vorba de sport, prima iubire a lui Cosmin este însă alta! „Eu mai am pasiune în afară de Formula 1, tenisul de câmp, care este mai mare decât Formula 1. Știu toți jucătorii și la masculin și la feminin din Top 50. Și eu și iubita mea îi urmărim. Am și reușit să ajung la un turneu la Roma”, mărturisește sportivul.

El speră ca la un moment dat să ajungă și la turneul său preferat de Grand Slam.

„Visul cel mai mare este să ajung la Wimbledon și sper că o dată o pot face, pentru că e pus un pic în luna iulie, noi cu campionatul, dar sunt sigur că voi ajungem”, de destăinuie portarul Galațiului.

Și la tenis de câmp, sportivul are jucătorii lui preferați! „La masculin este Carlito Alcaraz și Aryna Sabalenka. Poate, nu știu, sunt așa că Arina este locul 1, dar am și jucători care sunt puțin mai slab-cotate, slab. Îmi place mult și Mira Andreeva, îmi place de la băieți foarte mult Jack Draper”, încheie acesta.

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