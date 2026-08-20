Alex Popa, de la înot și fotbal la triatlon

Publicat la 20.08.2026, 11:36:28

La fotbal era atacant central. Iar pasiunea pentru sportul-rege nu a dispărut nici după ce a schimbat complet direcția.

Povestea lui sportivă a început în bazin. A făcut înot până în perioada pandemiei , când închiderea bazinelor din Cluj l-a obligat să caute altceva. A urmat o scurtă aventură în fotbal, iar apoi alergarea l-a condus spre triatlon. „Am făcut înot până a venit pandemia și în Cluj s-au închis bazinele, apoi am făcut șase luni de fotbal și apoi m-am apucat de triatlon pentru că mă simțeam foarte bine la alergare”, povestește Alex.

Un start bun la înot, câteva secunde câștigate la tranziție și capacitatea de a rămâne în plutonul fruntaș pot face diferența într-un concurs de triatlon. Pentru Alexandru Popa, unul dintre cei mai buni triatloniști juniori ai României, toate aceste detalii au devenit parte din rutina unui sport în care a ajuns aproape din întâmplare.

Dintre jucătorii CFR-ului, i-a plăcut mult Louis Munteanu, iar acum îl urmărește cu plăcere pe Biliboc.

Recunoaște, cu umor, că există și o metodă simplă pentru a evita disputele fotbalistice într-un oraș în care rivalitățile sunt puternice. Întrebat dacă este greu să fii ceferist la Cluj, răspunde: „Nu neapărat, trebuie doar să nu intri în discuții cu oamenii despre asta și în rest este OK”.

Clujean, Alex nu ezită atunci când trebuie să aleagă între cele două mari rivale ale orașului. „Sunt ceferist de când sunt mic și sper să aibă un sezon bun anul ăsta”, spune el despre CFR Cluj.

Fotbalul a rămas însă doar o pasiune. Performanța lui Alex se construiește acum într-un sport mult mai complex, în care trebuie să stăpânești înotul, ciclismul și alergarea și, mai ales, să știi cum să treci cât mai repede de la o probă la alta.

Startul de la înot poate schimba întreaga cursă



În triatlon, spune Alexandru, cursa poate fi compromisă încă de la început. De aceea, până și numărul de concurs poate avea importanță, pentru că influențează poziționarea sportivilor la start. „Este foarte important, pentru că în funcție de ce număr ai, poți să te poziționezi la start și plecarea din apă, plecarea de la înot este probabil cea mai importantă fază din concurs”, spune el.

În apă, lupta pentru poziție este dură, iar o plecare slabă poate însemna pierderea contactului cu cei mai buni. „Depinde cum pleci la înot, de asta ține toată cursa, pentru că poți pleca lent sau să-ți iei bătaie și atunci n-ai cum să prinzi plutonul fruntaș”, explică sportivul.



La fel de importante sunt tranzițiile. Câteva secunde economisite atunci când sportivul trece de la înot la bicicletă sau de la bicicletă la alergare pot conta enorm la final. De aceea, Alex și echipa lui lucrează special acest element: „facem tranziții de obicei o dată pe săptămână pentru că poți câștiga secunde foarte importante și o să o facem și în continuare”.

Iar în timpul cursei există și o voce pe care o recunoaște imediat: cea a antrenorului său. „Este o sursă bună de motivație și de multe ori simt că mă ajută și sunt recunoscător”, spune Alex despre indicațiile primite de pe marginea traseului.

Vicecampion național și la atletism

Triatlonul nu este singurul sport în care juniorul clujean obține rezultate. Alex concurează și în atletism și este vicecampion național la 5.000 de metri pe pistă. Participarea la concursurile de atletism nu este însă doar o experiență în plus. Timpii obținuți îi oferă informații importante pentru pregătirea din triatlon.

„Sunt vicecampion național la 5 km pe pistă. Mă ajută să concurez la naționale de atletism pentru că, în funcție de timpul scos acolo, pot să-mi organizez antrenamentele de alergare”, explică el necesitatea participării în concusurile de alergare.

Are deja clasări pe podium la nivel de juniori, iar alergarea, cea care l-a făcut să se îndrepte către triatlon, continuă să fie unul dintre punctele importante ale pregătirii sale.

Pentru Alex, însă, rezultatele capătă o semnificație aparte atunci când concurează pentru România. „Mă simt bine, sunt mândru că pot să o fac, să concurez pentru România și să aduc rezultate”, spune el.

Rock pe drumul spre Cluj și un vis foarte îndepărtat

Dincolo de antrenamente, concursuri și cronometru, echipa are și propriile ritualuri. La întoarcerea spre Cluj-Napoca, responsabilul cu muzica este antrenorul. Stilul nu se negociază: rock. În mașină se ascultă, printre altele, Limp Bizkit și AC/DC.

Iar de aici până la întrebarea despre cum ar sărbători Alex dacă într-o zi ar deveni campion olimpic nu a mai fost decât un pas. Juniorul nu se grăbește însă să transforme un vis îndepărtat într-o promisiune. „Până acolo este cale lungă, dar dacă o să fiu campion olimpic, o să merg la multe concerte să sărbătoresc”, spune el cu speranță, dar și cu hotărâre în glas.

Deocamdată, drumul continuă cu mult mai puțină strălucire decât un podium olimpic: antrenamente, înot, bicicletă, alergare și secundele câștigate una câte una. Pentru Alexandru Popa, toate pot conta în îndeplinirea visului.