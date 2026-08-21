Ea e voleibalista care va cânta „We Are The Champions” dacă România ia medalie

Publicat la 21.08.2026, 11:37:03

Jucătoarea naționalei, pasionată de chitară, a ales melodia pe care ar vrea să o cânte dacă România ar reuși o performanță memorabilă: celebra piesă a trupei Queen, „We Are The Champions”.

Naționala feminină de volei a României intră sâmbătă în lupta de la Campionatul European , iar jucătoarele nu ascund faptul că speră să depășească faza grupelor și apoi să viseze cât mai departe. Debutul va fi unul dificil, împotriva Țărilor de Jos, însă atmosfera din lot pare să le dea încredere tricolorelor înaintea primului meci de la Baku.

Componentă a lotului naționalei care debutează sâmbătă la Campionatul European, Sorina Miclăuș are o promisiune specială: dacă România va reuși o performanță deosebită, va învăța la chitară celebra piesă „We Are The Champions”. Până atunci, tricolorele au un prim obiectiv clar – calificarea din grupă.

Dincolo de glume și de promisiunea muzicală, Sorina Miclăuș vorbește despre un lot unit, în care multe dintre jucătoare se cunosc de ani de zile.

„Din păcate nu, dar o să o învăț dacă ieșim campioane”, spune Sorina.

Există însă o mică problemă: deocamdată, voleibalista nu știe să cânte piesa la chitară. Promite însă că va rezolva problema dacă tricolorele vor avea motive serioase de sărbătoare.

„Cred că s-ar potrivi «We Are The Champions», normal. Altceva nu îmi vine acum în minte, dar asta cu siguranță”, a spus Sorina Miclăuș.

„Atmosfera este una foarte bună. Suntem fete care ne cunoaștem deja de foarte mulți ani și suntem bune prietene atât pe teren, cât și în afara terenului. În general, muncim mult și ne distrăm”, spune jucătoarea naționalei.

Pentru ea, această vară are o semnificație aparte, mai ales după accidentarea suferită în timpul sezonului.

„Cred că această vară a fost una foarte bună pentru mine, mai ales venind după o accidentare din timpul sezonului. Cred că m-a ajutat foarte mult și voi veni cu forțe proaspete la EuroVolley”, declară fosta jucătoare a Rapidului.

Participarea la Campionatul European reprezintă unul dintre momentele importante ale carierei sale.

„Să reprezinți România la un European este un lucru foarte mare, este o mândrie și cred că este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poți face în carieră.”

Obiectivul imediat al României este însă unul cât se poate de concret: ieșirea din grupă.

„Eu mă aștept să ieșim din grupe în primul rând și după aceea să jucăm un volei cât mai frumos.”

Miclăuș consideră că una dintre marile arme ale echipei este relația dintre jucătoare.

„Punctul nostru forte cred că ar fi omogenitatea și faptul că suntem destul de prietene și putem să ne ajutăm una pe alta la nevoie.”

Iarina Axinte: „Nu foarte multă lume ne dă șanse”

Pentru Iarina Axinte, ridicătoarea naționalei, EuroVolley 2026 va fi al doilea Campionat European al carierei. De această dată, spune ea, ajunge la turneul final cu o experiență și o maturitate diferite.

„Sunt foarte încântată, sunt foarte fericită, sunt foarte nerăbdătoare pentru că știu că echipa asta are un potențial foarte mare și știu că putem face o figură frumoasă, mai frumoasă decât cea de la primul Campionat European din viața mea. Cu siguranță am crescut și ca persoană, și ca jucătoare. Am progresat și pe partea tactică, și pe partea mentală și cred că sunt mult mai pregătită pentru acest European”, a declarat Axinte.

România nu pornește printre favoritele turneului, însă tocmai acest lucru pare să motiveze lotul.

„Suntem foarte nerăbdătoare în primul rând să arătăm ce putem, pentru că nu foarte multă lume ne dă șanse și nu foarte multă lume crede în noi, dar noi știm ce putem și ce putem arăta.”

La primul său European, necunoscutul făcea ca emoțiile să fie diferite. Acum, responsabilitatea este mai mare, mai ales pentru o jucătoare care ocupă un rol esențial în construcția echipei.

„Fiind creierul echipei, încerc să rămân cât mai calmă și să ofer acest lucru și colegelor mele”, spune Iarina Axinte.

Înaintea debutului cu Țările de Jos, ridicătoarea descrie un lot liniștit, dar ambițios, care vrea să crească de la un meci la altul.

Rodica Buterez ar putea înțelege indicațiile Poloniei

Căpitanul României, Rodica Buterez, vine după un sezon excelent în Polonia, încheiat cu eventul. Experiența acumulată acolo ar putea produce și o situație inedită la Campionatul European.

În funcție de rezultatele din grupe și de traseul din fazele eliminatorii, România ar putea ajunge să întâlnească Polonia. Pentru Buterez, faptul că a jucat acolo ar putea deveni un avantaj.

„Nu va fi o partidă neapărat ciudată. Chiar poate pentru că știu lucrurile voleibalistice, le mai înțeleg în poloneză, și poate aș putea să-mi ajut cumva echipa”, spune căpitanul tricolorelor.

Buterez nu consideră că simplul fapt că România participă la un turneu final schimbă nivelul presiunii.

„Nu cred. Adică nu se schimbă cu nimic acest fapt. Nu influențează cu nimic că ești la un turneu final sau că ești la orice meci. Presiunea, dacă o putem numi așa, este aceeași de fiecare dată.”

Un parcurs bun la EuroVolley ar putea conta și în lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial. Căpitanul României preferă însă să privească această perspectivă ca pe o oportunitate.

„Nu cred că există o presiune, cât o oportunitate. Este totul cum alegem să privim acest lucru și eu aleg, cel puțin, să privesc ca pe o oportunitate, pentru că nu am mai fost acolo de foarte mulți ani. Eu personal, de când sunt la echipa națională, nu am fost și mi-ar plăcea să ajung.”

Primul vis: calificarea din grupă

Înainte ca România să poată vorbi despre medalii, despre un eventual duel cu Polonia sau despre „

” cântată la chitară de Sorina Miclăuș, tricolorele trebuie să treacă de grupa de la Baku.

Rodica Buterez stabilește foarte clar prima bornă.

„Ieșirea din grupe, în primul rând, și apoi depindem de restul grupelor, cum se așează, cum va fi așezarea în clasament, ca să știm ce putem să mai visăm mai departe. Dar, în prima fază, ieșirea din grupe și apoi se mai discută.”

România debutează sâmbătă, 22 august, împotriva Țărilor de Jos, într-o partidă programată de la ora 17.30. Vor urma, în numai șapte zile, alte patru meciuri, cu Azerbaidjan, Belgia, Portugalia și Spania.

Programul României în grupa de la Baku – EuroVolley 2026

22 august: România – Țările de Jos

24 august: Azerbaidjan – România

25 august: România – Belgia

27 august: Portugalia – România

28 august: Spania – România

Campionatul European feminin se desfășoară între 21 august și 6 septembrie 2026, în Azerbaidjan, Turcia, Cehia și Suedia.

Pentru moment, obiectivul este calificarea din grupă. Dar dacă România va ajunge suficient de departe, Sorina Miclăuș are deja o promisiune de respectat: va trebui să învețe la chitară „We Are The Champions”.