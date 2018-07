Cum își irosesc românii timpul liber

Cele mai recente date ale Eurostat arată că numai 27% din români luaseră parte la o activitate culturală în ultimele 12 luni, ceea ce ne situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, puţin sub Bulgaria (29%). La nivelul UE, media era de aproape 63%, cu vârfuri de 85% în Danemarca şi Suedia. În alte state din jumătatea de est a continentului proporţia este mult mai bună decât la noi: 36% în Croaţia, 46% în Grecia, 50% în Ungaria, 54% în Polonia, câte 70% în Cehia şi Slovenia. Defalcat, cam unul din cinci români asistase în ultimul an la spectacole live (concerte, teatru, operă etc.). Tot unul din cinci fusese la cinematograf şi aceeaşi proporţie s-a înregistrat şi în cazul celor care vizitaseră un obiectiv cultural (expoziţii, muzee, clădiri istorice etc.).

Nici cu lectura nu ne putem lăuda: în 2011, spun datele Eurostat, 29% din români susţineau că citiseră cel puţin o carte în ultimul an, spre deosebire de 48% în Bulgaria, 61% în Ungaria şi 75% în Germania. De altfel, potrivit datelor Asociaţiei Editorilor din România, piaţa de carte din România este de 60 de milioane de euro pe an, jumătate faţă de cea din Bulgaria şi cu 20% sub cea din Slovenia (care are doar două milioane de locuitori).

Articolul integral pe CAPITAL.