O nouă generație de INGINERI. Eveniment emoționant la Universitatea Politehnică

Astazi a avut loc unul dintre cele mai mari evenimente academice ale anului – festivitatea de absolvire a Universității Politehnica din București. 3.000 de absolvenți ai universității, alături de profesori, invitați de renume și parteneri din mediul privat au sărbătorit absolvirea noii generații de ingineri ai României și deschiderea celui de-al 200-lea an de la înființarea universității.

„Majoritatea absolvenților se vor îndrepta, după absolvire, fie către cursurile de masterat, fie către organizațiile de Alumni – organizații de absolvenți care funcționează ca rețele de networking la nivel de universitate. Scopul nostru principal rămâne același: integrarea pe piața muncii. Conform studiilor noastre, o proporție de peste 95% din absolvenții noștri se vor integra pe piața muncii în următorul an, iar eforturile noastre sunt direcționate specific pentru a facilita angajarea și a îmbunătăți, an de an, această statistică” a declarat rectorul UPB, Mihnea COSTOIU.

UPB este cea mai mare universitate tehnică din țară, cu peste 30000 de studenți inmatriculați anual și cu rezultate importante în cercetarea la nivel național. De-a lungul anului academic 2018-2019, universitatea va celebra împlinirea a 200 de ani de la înființare, printr-o serie impresionanta de conferințe, concerte, evenimente studențești și numeroase surprize dedicate studenților și partenerilor.