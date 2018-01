Cum să reușești în afaceri? Sfaturi de la antreprenori de succes din România

Adrian Băjenaru, antreprenor Tanex: „Aş vrea să conving cât mai mulţi oameni că se poate şi în România, că şi românii pot şi că putem trăi aici în România şi putem face business şi bani în România, la fel cum se face şi afară, şi putem să ducem ţara asta mai departe. Tanex nu înseamnă numai fabrici, înseamnă România”.

Reporter: Un sfat pentru cei care ar vrea să pornească un business si să ajungă la nivelul acesta de cei mai buni din piaţă ?

Mircea Turdean, antreprenor Farmec: În primul rând trebuie să te caracterizeze modestia.

– Iar banii pe care i-aţi câştigat nu v-au schimbat acest principiu?

– Nu. Sub nicio formă. Asta am învăţat de la tatăl meu, şi el a făcut la fel. Și asta vreau să implementez şi copiilor mei.

Alexandru Manda, antreprenor Pegas: Dacă nu te gândesti la bani, banii vin de la sine.

– Cum este sa fi antreprenor?

– Nu știu. Nu este un job, este un stil de viață.

– Te consideri un om norocos?

Horaţiu Ţepeş antreprenor Bilka: Aş merge pe ideea că norocul şi-l face fiecare cu mâna lui. (…) Gândurile mele au fost de la început pentru o companie mare. Nu am inventat mare lucru, doar m-am adaptat vremurilor.

– Ai pornit în afaceri la 27 de ani, foarte tânăr pentru un antreprenor. Ai reuşit în 10 ani să aduci compania pe locul 1 în ţară pentru această nişă. Cum traduci succesul?

– A fost foarte importanta echipa. Și ambiția este foarte importantă. Cred ca am prins și vremuri bune.

– Care sunt piedicile în afaceri în România?

– Aş spune că văd un mare avantaj să nu lucrăm cu statul. Nu am lucrat niciodată cu statul.

Felix Pătrăşcanu, antreprenor Fan Courier: Piaţa românească ne-a dat extrem de mult şi continuă să ne dea. Este un loc în care se poate face business, oportunităţiile sunt extrem de mari.

Marius Ştefan, antreprenor Autonom: Apasă pedala până la fund şi asta am şi făcut: Am văzut oportunitatea şi era validată. Am investit toate resursele şi timpul pe care le aveam la dispoziţie, astfel încât să extindem afacerea. Și în 2006 am început să ne extindem în mai multe oraşe din zona Moldovei, iar în 2007 în restul oraşelor mari din ţară.

Dar afacerea de familie a fraţilor Ştefan nu pune accent doar pe binele clienţilor, ci şi pe cel al angajaţilor.

Dan Ştefan, antreprenor Autonom: Împărţim rezultatele. Este o filozofie pe care am văzut-o şi am luat-o model de la mai multe firme din afară şi o împărtăşim în totalitate. Tot ce ne permitem împărţim cu angajaţii noştri.

– Promovaţi cărţi şi ştiu de la angajaţi de-ai voştri că îi lăsaţi să citească la serviciu. De unde conceptul?

– Chiar îi rugăm! Pentru că pentru mine acest obicei de a citi foarte mult mi-a deschis multe orizonturi în viaţă şi atunci am zis că dacă pot să îi influenţez şi pe colegii mei în acest sens, am spus de ce să nu o fac? Nu putem să creştem dacă nu cresc şi angajaţii noştri. Nu am montat cartele de acces, nu am montat camere video în agenţii care să monitorizeze angajaţii, nu avem softuri care să monitorizeze cât stau pe Facebook.

