Dan Ilie Morega, arestat la domiciliu

Dan Ilie Morega a fost arestat la domiciliu. Fostul prefect de Gorj va fi obligat să poarte o brățară electronică. Decizia a fost luată de Judecătoria Sector 1 și poate fi contestată.

„Baronul” de Gorj era sub control judiciar, după ce a fost surprins, în urmă cu două săptămâni, la volanul bolidului său, chiar dacă dreptul de a conduce i-a fost suspendat din cauza unor afecțiuni medicale cu care a fost diagnosticat.

Pentru că s-a urcat din nou la volanul mașinii sale, procurorii de la Judecătoria Sector 1 care îl plasaseră sub control judiciar au cerut instanței de judecată arestarea preventivă a lui Dan Ilie Morega.

Magistrații au respins solicitarea procurorilor și au dat o măsură mai blândă: arestul la domiciliu, pentru 30 de zile. El va purta un dispozitiv electronic de supraveghere.

„În temeiul art. 242 alin. 3 C. proc. pen. rap. la art. 223 alin. 1 lit. d şi art. 227 alin. 1 C.proc.pen., respinge propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, vizând înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestării preventive, cu privire la inculpatul Morega Dan-Ilie, ca nefondată. În temeiul art. 242 alin. 3 C.proc.pen. rap. art. 215 alin. 7 C.proc.pen., art. 223 alin. 1 lit. d) C. proc. pen. şi art. 218 alin. 1 C. proc. pen., înlocuieşte măsura controlului judiciar, dispusă prin ordonan?a nr. 2404/160/P/2024, din data de 13.03.2024, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, faţă de inculpatul Morega Dan-Ilie, … , cu măsura arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei”, potrivit minutei Judecătorilor.

Potrivit sursei citate, în baza art. 221 alin. 1 C.proc.pen., impune inculpatului obligaţia de a nu părăsi domiciliul, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. Iar în baza art. 221 alin. 2 lit. a) C.proc.pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are obligaţia să se prezinte la organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat.

Totodată, în baza art. 221 alin. 3 C.proc.pen. rap. la art. 215 alin. 2 lit. g) şi i), obligă inculpatul ca, pe durata arestului la domiciliu:

să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;

să se supună măsurilor de control, îngrijire sau tratament medical în scopul tratării afecţiunilor cu care a fost diagnosticat;

să nu conducă vehicule pe drumurile publice. În baza art. 221 alin. 4 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

Desemnează organul de poliţie în raza căruia locuieşte inculpatul cu supravegherea respectării de către acesta a obligaţiilor care îi revin pe durata arestării la domiciliu.

În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, iar onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpat va fi avansat din fondul Ministerului Justiției.

Avocații inculpatului pot depune contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea deciziei.