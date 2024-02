Dana Budeanu dă de pământ cu VIP-urile invitate la UNTOLD Dubai, care au lăudat de note de plată colosale: ”N-au plătit nici o notă. Totul a fost moca pă postări!”

S-a încheiat prima ediție a festivalului Untold, primul ce a avut loc în Dubai.

A fost un festival ce a mustit de vedete de la noi, milionari, influenceri, chiar și SRI-iști cu chef de distracție, așa cum a uimit prin prezența sa generalul monden Florian Codlea. Ecourile unor participanți după cele patru zile de distracție la grandomanifestarea românească din Orientul Mijlociu (15-18 februarie, Expo City Dubai) au apărut pe canale de socializare. Dana Budeanu este de părere că niciun din invitații cu patalama nu a plătit nimic, de la transport, cazare și până la consumație la Untold și că se lamentează fără sens în mediul online cu note de plată fictive.

Incitată de gestul lui Codin Maticiuc, care a prezentat public nota de plată de la festival pentru o singură seară (s-a arătat uimit că a cheltuit 8000 de euro alături de câteva vedete-n.r.), Dana Budeanu a răbufnit: ”Toți starleții care au pus de la Untold Dubai n-au plătit nicio notă. Totul a fost moca pă postări! Tot! Adică s-a mers pă friptură și suc și așternut!”.

Cunoscută în mediul online pentru efervescența sa și pentru opriniile acide legate de anumite subiecte, Dana Budeanu dă de pământ cu influencerii și VIP-urile ce au fost invitate la UNTOLD Dubai!

”A fost și cea mai grea noapte din punct de vedere financiar pentru că am plătit eu, personal, 8400 de euro. Nota nu e doar la mine pentru că am fost mai mulți la masă. Am fost eu, doi regizori de film, câteva cântărețe naționale și internaționale. Mă rog, am fost mai mulți oameni la masa, va fi împărțită la toți, dar totuși 8400 de euro, cred că este un record pentru mine personal.‘‘ Cert este că din nota de plată reieșea cât de scumpe sunt până și băuturile răcoritoare. Ba chiar și o apă plată mică ajungea să coste peste 37 de lei”, a prezentat Codin Maticiuc, care a avut o masă în zona VIP, nota de plată urmăritorilor săi.