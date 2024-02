Laurette rupe tăcerea despre relația sa specială cu Ion Țiriac: ”Țiri, că eu așa îi zic, o să rămână acolo la corason. M-am simțit regina reginelor” Ce a condus la despărțire!

Laurette recunoaște că a avut relații amoroase cu mai mulți milionari români, nu confirmă că a trăit o idilă cu Ion Țiriac, dar îi pare rău că s-a rupt prietenia cu miliardarul.

Pentru curioșii care se întreabă ce a simțit Ion Țiriac pe când a avut-o în preajma sa pe Laurette, ei bine, focoasa creolă vine în ajutorul lor cu propriul parfum pe care l-a lansat recent. Invitată la podcastul său, Viorel Grigoroiu a mers mai departe și a insistat pe relația pe care creola a avut-o cu românul cotat cu cea mai mare avere.

”Țiri, că eu așa îi zic, o să rămână acolo la corason, la sufletul meu. Nu prea am mai vorbit așa în ultima perioadă (..) Era frumos cu avionul privat, te dădeai jos, te lua cu mașina cu șofer. E foarte greu de accesat: trebuie să fii frumoasă, deșteaptă, să știi să vorbești, să știi să taci atunci când trebuie, să ai simțul umorului. Oamenii de afaceri sunt foarte stresați și tu trebuie să știi să te faci plăcută, să fii jovială. Cu Țiriac m-am simțit regina reginelor!”, a spus fostul model Laurette Atindehou despre relația cu respectabilul afacerist român.

Laurette rupe tăcerea despre ruperea prieteniei cu Ion Țiriac: ”A fost greșeala mea, pentru că trebuia să fiu mult mai sinceră!”

În urmă cu opt ani, Laurette și Ion Țiriac au fost surprinși împreună, de braț, în mai multe rânduri, chiar și la plajă. Relație care recunoaște pentru prima dată că a călcat strâmb.

”A fost un vis care s-a împlinit, dar a fost greșeala mea, recunosc pentru prima dată. A fost greșeala mea, pentru că trebuia să fiu mult mai sinceră! Am greșit, da! Trebuia să spun asta, sunt, uite așa, așa… de acolo mi s-a tras. A fost vorba de o terță persoană. Dacă eu eram sinceră, nu se termina. Nu, nu am jucat la două capete. Dar nu am spus adevărul de frică să nu pierd persoana respectivă”, a recunoscut fostul model de lenjerie intimă.