Deputat PSD, amenințat chiar în secția de Poliție

„Sunt chiar acum la Secția de Poliție nr 1. Ascult cum sunt amenințat de 3 indivizi: te omor, cuțite, ieși afară să vezi tu, etc. Am venit aici pentru că o ruda, lovită și amenințată, m-a sunat – e dreptul său legal să facă asta. Mi-a spus că 3 bărbați îl amenință în secția de poliție și îi e frică pentru că polițiștii asistă pasivi. Am pus totul pe seama panicii: poate e speriat, poate exagerează”, a povestit Petre Florin Manole, sâmbătă seară.

„În zona de relații cu publicul, în fața polițistului de serviciu sunt amenințat la rândul meu. Dacă depun o plângere, nu pot aduce probe audio-video pentru că – mi se spune – supravegherea în interiorul secției e doar video nu și audio. Dar cazul meu e simplu. Nu mi-e frică. Ce fac însă alții, mai vulnerabili, în alte cazuri? Le influențeaza amenințările declarațiile pe care le fac? Sigur că da. E normal să te temi pentru siguranța ta ÎN secția de poliție? Sigur că nu”, a adăugat el.

Deputatul PSD a anunțat că „o să adresez o întrebare Ministrului de Interne: câte secții au supraveghere audio-video? Câte nu au? Cum putem să remediem situația?”

Articolul integral pe DIGI24