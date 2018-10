Digitaljob, platforma care pune candidatul potrivit în jobul potrivit

Tocmai de aceea, o platformă de recrutare online care să poată să facă toate acestea este esențială. Digitaljob, platforma creată și lansată de antreprenorul digital Marius Dascălu, face tocmai acest lucru: folosind algoritmi și date găsește cele mai eficiente metode de a potrivi cererea de locuri de muncă în domeniul digital cu oferta.

Antreprenor de supraviețuire

”În urmă cu 20 de ani eram programator și îmi pregăteam lucrarea de licență. Proiectasem o Inteligență Artificială, simulând o rețea neuronală, care putea citi și interpreta câțiva parametri”, povestește Marius Dascălu, Head of Strategy & Creative Development la Digitaljob. Originar din Suceava, Marius s-a mutat în București după absolvire și a început să lucreze ca programator. ”Curând am început să mă plictisesc de programare. Am citit despre Green Pixel, care tocmai câștigase premiul pentru agenția digitală a anului respectiv la Internetix Awards. Prin 2001-2002 ei creau site-uri și făceau, alături de alții, web design, așa că în 2003 mi-am deschis și eu o agenție, 2Fresh, cu intenția de a intra în competiție cu ei. Și s-ar părea ca am reușit. Nu am avut niciodată un departament de vânzări în agenție, dar asta nu era o problemă pentru că ne căutau clienții și nu duceam lispă de proiecte. Am lucrat cu Porsche, Audi, Volkswagen și mulți alții. Am avut chiar un proiect original de lansare a Seat Leon, pe care regret că nu l-am dus la Cannes”, își aduce aminte antreprenorul despre începuturile sale în business-ul digital. Până la urmă 2Fresh a câștigat clienții și premiile industriei, dar totul a avut un preț. ”Am descoperit că sufăr de un cancer rinofaringian. Tratamentul a fost dur, dar în final am scăpat de cancer. Din nefericire, pentru că tumora a fost iradiată pe perioada tratamentului, radiațiile mi-au afectat creierul mic”, povestește Marius despre una dintre cumpenele cele mai grele ale vieții sale. Tratamentul din 2006 de la Spitalul Fundeni l-a scăpat de cancer dar a avut ca efect secundar o boală degenerativă, care a evoluat pe parcursul anilor până în punctul în care l-a făcut încapabil să poată să-și mai folosească membrele inferioare. ”În principiu, creierul mic controlează mușchii, dar pentru a o face trebuie să primească un raspuns de la aceștia, lucru care nu se mai întâmpla. Am făcut multe tratamente, în toată Europa și în Statele Unite, însă nu există un tratament pentru acest tip de boală”, mărturisește antreprenorul. Actualmente, Marius Dascălu urmează un tratament experimental, bazat pe substanțe vegetale, care începe să dea roade, iar în ultimele luni se observă o îmbunătățire evidentă a capacității sale de a-și folosi mușchii. Foarte important, în ciuda gravelor probleme de sănătate, Marius a continuat să muncească. Ba chiar, dezvoltarea proiectelor sale digitale, între care și Digitaljob, a fost esențială în supraviețuirea sa.

Mai bine pentru oameni

Ideea unei platforme de recrutare pentru specialiști în digital – programatori, designeri sau specialiști în online marketing – a venit în 2015, după ce a încercat timp de câteva luni, fără succes, să recruteze un programator și un designer pentru agenția lui. ”În august 2015, urcasem platfoma online și imediat am avut o reacție în piață. Companiile ne căutau, dar pentru că totul era gratuit, mulți recrutori au fost dezamăgiți. În plus, platforma era dedicată exclusiv industriei IT locale, ceea ce nu era bine pentru candidați. Am înțeles repede care sunt problemele și ce avem de făcut”, spune Marius. Doar că deprecierea sănătății sale, a fost nevoit să plece în Peru pentru a încerca un tratament alternativ, i-a încurcat planurile și a fost un element disruptiv în toată activitatea 2Fresh, care a pierdut contracte importante, clienții neavând posibilitatea de a-l contacta pe Marius, izolat pentru tratament în jungla amazoniană. Șansa a însemnat întâlnirea cu Ionuț Georgescu, un cunoscut antreprenor din domeniul managementului deșeurilor și IT care a investit în Digitaljob, preluând un pachet de acțiuni în agenția 2Fresh. ”Aveam nevoie de multe îmbunătățiri ale platformei, mai ales pentru că tehnologia a progresat atât de rapid. Am lucrat mai bine de un an la noua versiune a platformei și mai avem de lucru încă cel puțin trei ani până când Digitaljob își va atinge potențialul. Avem multe idei, între care introducerea unor tehnologii precum Inteligența Artificială sau Blockchain-ul. Încă de la început, potrivirea dintre cerere și ofertă pe această piață am dorit-o să fie în avantajul candidaților. Pentru că dacă le facem bine candidaților, atunci le vom face automat bine și companiilor care îi angajează. Vrem ca Digitaljob să fie cel mai important one-stop-shop pentru cei care-și doresc un job digital”, dezvăluie Marius Dascălu.

Sistemul ”Magic”

Toate platformele de recrutare au o mică problemă, companiile își pot da seama de calificările efective ale candidaților abia după interviu sau după o probă de lucru, ceea ce este critic în zona digitală. ”Skill-urile digitale, calificarea cuiva pe un anumit limbaj de programare sau pe o tehnologie, poate fi cuantificată. Pe o scară de la 1 la 10 putem determina la ce nivel de pregătire se află un anume candidat într-o anumită tehnologie. Tehnologiile și softurile pe care le stăpânesc reprezintă o informație esențială, pentru că, de exemplu, programatorii nu pot lucra împreună decât în același soft. Dacă recrutorii știu aceste date de la început au ocazia să economisească o grămadă de resurse”, explică Marius ceea ce ar putea fi un diferențial pentru Digitaljob. Este valabil și pentru companiile care recrutează. Acestea au posibilitatea de a fi foarte expliciți încă de la început despre ceea ce caută, anunțul de recrutare fiind anume creat pentru asta. Combinând datele din profilul user-ului și cele din anunțul de job, algoritmul face un match de o mare acuratețe, astfel încăt candidaților le vor fi afișate doar joburile care li se potrivesc cel mai bine, iar companiilor candidaților care au un profil cât mai apropiat de cerințele lor. ”Algoritmul de matching, pe care noi îl numim Sistemul Magic, este o formulă complexă creată de noi și pe care o dezvoltăm în sensul de a deveni o Inteligență Artificială, hrănind-o constant cu din ce în ce mai multe date. Cea mai importantă calitate a sa este aceea că eficientizează timpul prin promovarea unei culturi de relevanță și transparență. Astfel că pe măsură ce avem din ce în ce mai multe aplicații în site, joburi și candidaturi, rezultatele vor fi din ce în ce mai relevante”, dezvălui antreprenorul ”secretul” de la baza Digitaljob. Dar platforma nu este doar un simplu site de recrutare, ci va fi și o comunitate pentru experții digitali, unde aceștia vor avea acces la cursuri relevante și vor primi sugestii despre cum pot să-și dezvolte abilitățile profesionale pentru a-și atinge potențialul. Capacitatea de învățare a candidaților este decisivă în domeniul digital. Spre exemplu, există foarte mulți specialiști bine pregătiți care nu dețin diplome de studii în domeniu de la instituții acreditate. De altfel, în domeniul digital nu este o practică să minți despre experiența și pregătirea profesională, asta și pentru că oricum la primul test de lucru propriu-zis adevărul va ieși la suprafață imediat.

În acest moment, există peste 1.500 de candidați și aproape 200 de companii listate pe Digitaljob. Foarte important, sunt peste 100 de oferte de joburi internaționale, din locații precum Austria, Belgia, Marea Britanie sau oferte de lucru de la distanță. Valoare totală a investiției în actuala versiune a platformei depășește jumătate de milion de euro, iar targetul pentru anul următor este de a lista 1.000 de companii și 30.000 de candidați. ”Monetizarea va veni doar de la companii, care pe lângă ofertele clasice vor putea posta și oferte pentru echipe gata făcute. Aceasta facilitate a fost creată pentru cei care caută echipe de dezvoltare formate, cu membri care pot lucra împreună și au pregătirea necesare de a duce la bun sfârșit un proiect punctual, ori pentru start-up-uri care au nevoie doar de câteva lucruri specifice pentru a se putea dezvolta mai departe”, conchide Marius Dascălu.