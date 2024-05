Eli Lilly şi-a majorat previziunile de vânzări anuale cu 2 miliarde de dolari, datorită cererii explozive de medicamente pentru slăbit

Lilly a spus că se aşteaptă la creşteri semnificative ale producţiei în a doua jumătate a anului pentru Mounjaro, tratamentul obezităţii şi diabetului, pentru care există un deficit din cauza cererii mari.

Creşterea vertiginoasă a cererii pentru medicamentele Mounjaro şi Zepbound, ambele cunoscute chimic sub numele de tirzepatidă, a propulsat valoarea de piaţă a producătorului de medicamente din Indianapolis la peste 700 de miliarde de dolari – depăşind-o pe cea a Tesla şi Walmart.

Compania a spus că creşterea vânzărilor va depinde de cantitatea de medicamente pe care le poate produce şi livra pe termen scurt şi mediu.

”Avem fabrici care funcţionează 24 de ore din 24, 7 zile pe zi. Facem construcţii peste noapte”, a declarat directoarea financiară Anat Ashkenazi la un apel cu investitorii.

Ea a adăugat că aprobarea Kwikpen multi-doză al Lilly pentru Mounjaro în Europa a venit puţin mai devreme decât se aştepta compania, oferindu-i mai multă încredere în capacitatea sa de a se lansa pe această piaţă.

Mounjaro este aprobat în Europa atât pentru diabet, cât şi pentru pierderea în greutate.

Producătorul de medicamente are şase fabrici de producţie a medicamentelor.

Lilly a declarat că a început construcţia unei fabrici de 2,5 miliarde de dolari în Germania şi se aşteaptă ca fabrica din Concord, Carolina de Nord, să înceapă să producă Zepbound şi Mounjaro încă de la sfârşitul anului.

Compania a anunţat săptămâna trecută că va achiziţiona o unitate de producţie de la compania privată Nexus Pharmaceuticals, pentru a fabrica medicamente injectabile.

Producţia la cea de-a şaptea unitate din Wisconsin este planificată să înceapă la sfârşitul anului 2025.

U.S. Food and Drug Administration a declarat că dozele de Zepbound şi Mounjaro vor fi deficitare până în al doilea trimestru al acestui an.

Eli Lilly şi rivalul danez Novo Nordisk se luptă pentru a creşte producţia pe o piaţă a slăbirii estimată a ajunge la cel puţin 100 de miliarde de dolari până la sfârşitul deceniului.

Tratamentele pentru obezitate ale ambelor companii aparţin unei clase de medicamente dezvoltate iniţial pentru diabet, cunoscute sub numele de agonişti GLP-1. S-a demonstrat că medicamentele GLP-1 ajută pacienţii să piardă în medie până la 20% din greutatea lor, alimentând o cerere fără egal.

”Există o cerere mare pentru aceste… terapii şi aş spune că Lilly face o treabă bună încercând să rezolve situaţia”, a spus partenerul de investiţii la Tema ETF David Song.

Lilly şi Novo lucrează, de asemenea, pentru a furniza dovezi clinice că medicamentele lor GLP-1 au beneficii medicale dincolo de diabet şi pierderea în greutate, cum ar fi proprietăţi de protecţie a inimii, care ar putea extinde acoperirea de asigurare.

Un director al Lilly la apel a spus că aceasta se aşteaptă ca Zepbound să fie acoperit pentru pacienţii asiguraţi în cadrul programului Medicare din SUA, odată ce este aprobat pentru apnee obstructivă în somn, în urma datelor pozitive din aprilie.

Zepbound a înregistrat în primul trimestru vânzări de 517,4 milioane de dolari, depăşind aşteptările analiştilor de 418,20 milioane de dolari, potrivit datelor LSEG.

Vânzările Mounjaro au crescut la 1,81 miliarde de dolari, de la 568,5 milioane de dolari anul trecut, dar sunt încă sub estimările Wall Street de 2,08 miliarde de dolari, analiştii atribuind cest lucru ofertei limitate.

În ciuda unui început puternic, prescripţiile totale de Zepbound ale Lilly sunt în urma celor ale popularului medicament de slăbit Wegovy de la Novo.

În Statele Unite, în medie, aproape 63.000 de reţete Zepbound au fost scrise în fiecare săptămână în 2024, până pe 19 aprilie, faţă de 110.000 pentru Wegovy, conform datelor IQVIA văzute de Reuters.

Aceasta înseamnă un total de peste 1 milion de reţete pentru Zepbound şi aproximativ 1,75 milioane pentru Wegovy, scrise în Statele Unite de la începutul anului 2024.

Eli Lilly a majorat prognoza sa de venituri pentru 2024 cu 2 miliarde de dolari şi acum se aşteaptă la un interval de 42,4 miliarde de dolari până la 43,6 miliarde de dolari.

Producătorul de medicamente şi-a mărit, de asemenea, prognoza anuală a profitului cu 1,30 USD pe acţiune, la un interval de 13,50 USD – 14 USD pe acţiune.

Compania a raportat un profit ajustat de 2,58 dolari pe acţiune, depăşind aşteptările analiştilor cu 12 cenţi. Acţiunile Lilly, care au crescut cu 26% în acest an, au urcat marţi cu încă 4,6%, până la 771,44 dolari pe unitate.