EȘEC la metrou: “Iohannis și PSD ne împing la grevă”

Liderul sindicalistilor de la metrou sustine ca s-ar putea sa avem, in curand, greva in subteran, in conditiile in care Metrorex refuza, in continuare, sa le majoreze angajatilor salariile cu macar o cincime.

Author: Mihai Voican | Sursa: Ziare.com | Publicat: 03.12.2018, 16:06 | Actualizat: 03.12.2018, 16:06