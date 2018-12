Începe construcția “autostrăzii” cerută de americanii din România

Drumul express Craiova-Pitesti – care momentan exista doar pe hartie – a ajuns sa poarte numele de “autostrada Ford” dupa ce, in repetate randuri, producatorul de autoturisme care are o fabrica la Craiova a reclamat ca lipsa drumurilor ii limiteaza dezvoltarea. Mai exact, Ford a sustinut ca isi poate dubla capacitatea de productie, ajungand sa fabrice pana la 1.000 de autoturisme pe zi. Nu o face, insa, din cauza ca drumurile din zona nu-i permit sa livreze, in timp util, atat de multe masini.

Cele 3 contracte semnate astăzi sunt aferente următoarelor tronsoane ale drumului expres Craiova – Pitești:

Tronsonul 1 (17,7 km) se întinde între km 0+000 și km 17+700 și are ca punct de început desprinderea din varianta de ocolire Nord a municipiului Craiova (unde este prevăzută amenajarea unui nod rutier), iar ca punct final limita județelor Dolj cu Olt.Acest tronson traversează teritoriile administrative ale următoarelor localități: Craiova, Ghercești, Pielești și Robănești.

Operatorul economic care va realiza proiectarea și execuția Tronsonului 1 este TIRRENA SCAVI S.p.A. (ITALIA).Valoarea contractului este de 358.179.480,69 LEI fără TVA, echivalentul a 76 milioane Euro fără TVA, avand un cost/km de 4,3 milioane euro fără TVA.

Tronsonul 2 (39,85 km), format din două loturi, – se întinde între km 17+700 și km 57+550 și are ca punct de început limita dintre județele Dolj și Olt, iar ca punct final în apropierea municipiului Slatina, la intersecția cu DN 65B în zona localității Valea Mare. Acesta traversează teritoriile administrative ale urmatoărelor localități: Balș, Bârza, Piatra Olt, Slătioara, Ulmi, Milcov, Slatina și Valea Mare.

Lotul 1 (18,5 km) – Varianta de ocolire BALȘ – se întinde intre km 17+700 – Km 36+200. Acesta traverseaza teritoriile administrative ale următoarelor localități: Balș, Bârza, Piatra Olt.

Lotul 2 (21,35 km) – Varianta de ocolire SLATINA – se întinde intre km 36+200– km 57+550. Acesta traverseaza teritoriile administrative ale următoarelor localități: Slătioara, Ulmi, Milcov, Slatina și Valea Mare.

Prin execuția Lotului 1 se va realiza decongestionarea traficului de pe raza localității Balș, iar prin execuția Lotului 2 se va realiza decongestionarea traficului de pe raza localității Slatina, prin redirecționarea traficului greu în afara acestor localități.

Operatorul economic care va realiza proiectarea și execuția Tronsonului 2 – Lotul 1 este Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL – Consitrans SRL (ROMANIA). Valoarea contractului este de661.452.009,54 LEI fără TVA, echivalentul a 141 milioane Euro fără TVA, având un cost/km de 7,6 milioane euro fără TVA.

Operatorul economic care va realiza proiectarea si executia Tronsonului 2 – Lotul 2 este Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL – Consitrans SRL (ROMANIA). Valoarea contractului este de792.189.981,56 LEI fără TVA, echivalentul a 168 milioane Euro fără TVA, având un cost/km de 7,8 milioane euro fără TVA.

În conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a acestor contracte este de 36 luni, din care 12 luni pentru activitatea de proiectare și 24 luni pentru execuția lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor va fi de 7 ani.

Lungimea totală a drumului expres este de 120 km, din care cele trei contracte semnate astăzi însumeaza o lungime de 57,55 km

Valoarea totală a celor 3 contracte este de 1.811.821.471,79 lei fără TVA, aproximativ 385.000.000 euro fără TVA

Sursa de finantare: POIM – Fonduri Europene Nerambursabile.