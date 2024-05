Firea: „Îmi doresc să continui toate proiectele din primul mandat”

Gabriela Firea și-a anunțat planurile. Gabriela Firea își propune „să continue proiectele începute în mandatul anterior de primar general, aduce noi idei derivate din realitățile socio-economice ale Capitalei, dar și din propunerile primite din partea bucureștenilor”, se arată într-un comunicat de presă.

„Candidez la Primăria Capitalei pentru ca îmi doresc să continui și să dezvolt toate proiectele din primul mandat. Am avut ocazia, timp de 4 ani, în mandatul trecut, când am fost aleasă de bucureșteni să fiu prima femeie primar general al Capitalei, să cunosc foarte bine orașul, să îi văd potențialul de dezvoltare, să descopăr ce lipsuri are și cum să le repar”, transmite Gabriela Firea.