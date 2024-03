Florin Barbu: Producem cereale, suntem o ţară foarte bine dezvoltată din acest punct de vedere, dar noi ne dorim foarte mult să procesăm aceste cereale

Întrebat dacă mai suntem grânarul Europei, Florin Barbu, a explicat, sâmbătă, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, că cerealele din România au o calitate foarte bună în industria de panificaţie.

”România contează foarte mult la producţia de cereale. Spun acest lucru pentru că România produce cereale de calitate Anul trecut, România a fost pe primul loc la exportul de grâu în Uniunea Europeană pentru că are o calitate foarte bună pentru panificaţie”, a declarat Barbu.

Ministrul Agriculturii a precizat că România doreşte să proceseze cerealele, dar şi să dezvolte sectorul zootehnic.

”Producem cereale, suntem o ţară foarte bine dezvoltată din acest punct de vedere, dar noi ne dorim foarte mult să procesăm aceste cereale. Pe de-o parte să dezvoltăm sectorul zootehnic şi am luat această decizie prin a construi 56.000 de locuri de reproducţie în România, cu un sprijin de la bugetul de stat de peste 200 milioane de euro. Asta înseamnă că într-un an şi jumătate vom produce încă 1,8 milioane de purcei. Pe de altă parte, am creat 9 milioane de locuri de creştere în sectorul avicol. Apoi am lansat cel mai important program din România InvestAlim, unde vom semna contracte de 1,2 miliarde de de euro, pentru procesare în România”, a explicat Barbu.