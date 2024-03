Bernadette Szocs, în luptă cu recordurile la Naționale

Clasată pe locul 9 în lume, românca a cucerit al șaselea titlu consecutiv la simplu.

Desfășurate la București, Campionatele Naționale de tenis de masă pentru seniori s-au încheiat, în probele de simplu, cu victoriile favoriților: Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu. Dacă Bernie a ajuns la al șaselea titlu individual consecutiv, pentru Ovidiu, aurul cucerit vineri a fost al nouălea din carieră la Naționale.

Clasată pe locul 9 în lume și participantă la toate marile turnee din lume, Bernadette Szocs vine de fiecare dată cu bucurie la întrecerile Campionatului Național.

„E o plăcere să vin aici, și sunt mândră să reprezint CSA Steaua. E foarte frumos să joci acasă în țara ta, pentru că au venit foarte mulți să mă susțină. E un sentiment aparte de fiecare dată” – Bernadette Szocs, campioană națională.

Ea are o ambiție ascunsă: să stabilească un nou record al titlurilor individuale consecutive. Deocamdată, a ajuns la 6.

„De când am început acest Campionat Național mi-am propus să câștig proba de simplu, pentru că vreau să fac un record să câștig de mai multe ori una după alta. Am câștigat de 6 ori la rând, îmi doresc să câștig câți ani pot duce” – Bernadette Szocs, campioană națională.

Pentru Bernie, rezultatele din ultimii ani și mai ales faptul că este pe locul 9 în clasamentul mondial au făcut-o să se poată lupta de la egal la egal cu jucătoarele din Asia.

„Nu-mi mai este frică, pentru că am demonstrat de câteva ori că sunt aproape de ele, mai ales că le-am și învins, mai ales pe campioana olimpică de două ori la rând. Așa că sunt foarte pozitivă de fiecare dată când sunt la masă cu ele, dau totul din mine și îmi place sentimentul ăla când simt că și lor le este teamă de mine” – Bernadette Szocs, campioană națională.

Ovidiu Ionescu a cucerit al nouălea titlu individual

Ovidiu Ionescu a fost din nou în formă și și-a trecut în cont al nouălea titlu individual din carieră!

„E o mare bucurie să-mi apăr titlul câștigat aici anul trecut și să-l câștig pe cel de-al nouălea la individual. Nivelul de la acest Campionat Național a fost foarte ridicat. Mă bucur mult că am reușit să câștig din nou. A fost o atmosferă foarte frumoasă” – Ovidiu Ionescu, campion național.

Ovidiu a jucat prima dată la Naționalele de seniori în 2008, pe când avea 18 ani! De atunci, a pierdut șirul medaliilor cucerite în toate probele.

„Prima dată am participat în 2008, deci acum 16 ani. La 18 ani am debutat în lotul național de seniori. E al nouălea titlu la individual, e posibil să am vreo 30 de medalii, dar nu mai știu exact, recunosc” – Ovidiu Ionescu, campion național.

Pentru Ovidiu, care e stabilit în Germania, Campionatele Naționale reprezintă și prilejul ideal de a veni în țară și de a petrece puțin timp cu părinții.

„Vin în țară de 3-4 ori când avem cantonamente, poate de 4-5 ori pe an ajung în țară. Acum au durat Naționalele 5 zile deci a fost un moment și mai bun pentru părinții mei să petrecem timp împreună” – Ovidiu Ionescu, campion național.

Larisa Iordache și-a încurajat logodnicul campion din tribună

Frații Iulian și Cristian Chiriță și-au apărat titlul de dublu cucerit anul trecut. Au făcut-o sub ochii iubitei lui Cristi, fosta gimnastă Larisa Iordache.

„Larisa e persoana care mă linistește, iar în momentele grele ea e cea care pune stop nervilor mei. Și la dublu la fel, ea a fost omul de bază care ne-a calmat și-i mulțumesc” – Cristian Chiriță, campion național dublu masculin.

Cu șase ani mai mic decât fratele său, Iulian recunoaște că la început nici nu l-a crezut pe Cristi când i-a spus că se vede cu Larisa Iordache.

„Am avut mari emoții, prima oară nici nu am crezut, sincer, că vorbește cu ea. E o persoană foarte mișto și foarte de treabă, ne susține în tot ce facem și chiar îi mulțumim și sunt fericit să o cunosc” – Iulian Chiriță, campion național dublu masculin.

Cei doi frați fac echipă de anul trecut și au ajuns să joace împreună mai mult din golumă. Ei spun că nu există șef în echipa lor, chiar dacă e o diferență de șase ani între ei.

„Anul trecut, când am decis amândoi să jucăm la Campionatul Național, am jucat două meciuri la antrenament și am pierdut de două ori cu 3-0. Dar am zis hai să vedem ce va fi la Campionatul Național și am jucat foarte bine. Avem două titluri consecutive sper și la anul să mai câștigăm încă unul” – Iulian Chiriță, campion național dublu masculin.

„Amândoi suntem egali. De exemplu anul trecut el a fost cel mai nervos, eu l-am calmat. Iar în semifinală, am avut 2-0 și ne-am relaxat, iar eu m-am enervat. Și el mi-a zis taci, <> Deci suntem egali” – Cristian Chiriță, campion național dublu masculin.

Cristinel Romanescu: „Acum, trecem la treabă: Jocurile Olimpice de la Paris”

Pentru președintele Federației Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, cea mai mare bucurie a fost aceea că toți sportivii români care activează la cluburi din străinătate, au ținut să joace la Naționale.

„A fost un Campionat Național care a avut meciuri de cel mai înalt nivel tehnic. Mă bucură că absolut toți sportivii care activează la cluburi în străinătate au fost prezenți, și-au dorit să câștige medaliile la Campionatul Național, ăsta e un lucru formidabil pentru noi” – Cristinel Romanescu, președinte Federația Română de Tenis de Masă.

Pentru șeful FRTM, următorul obiectiv sunt Jocurile Olimpice, acolo unde speră ca românii să cucerească cel puțin o medalie.

„Trecem la treabă, Jocurile Olimpice de la Paris. Pentru că ne dorim prea mult acea medalie pe care n-o avem în panoplie și sportivii își doresc același lucru. La această ediție de Jocuri Olimpice avem 3 posibilități de medalie: echipe fete, simplu fete și nu în ultimul rând dublu mixt. Eu zic că din cele trei posibilități măcar una să iasă medalia pe care ne-o dorim atât de mult” – Cristinel Romanescu, președinte Federația Română de Tenis de Masă.

Laureații ediției 2024 a Campionatelor Naționale de tenis de masă pentru seniori

Podium simplu feminin

Bernadette Szocs (CSA Steaua București) Irina Ciobanu (CS Rapid București) Adina Diaconu (CS Rapid București) Ioana Sîngeorzan (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud)

Podium simplu masculin

Ovidiu Ionescu (SCM Gloria Buzău) Darius Movileanu (CSA Steaua București) Eduard Ionescu (CSA Steaua București) Andrei Istrate (CSA Steaua București)

Dublu masculin

Cristian Chiriță (CSM Constanța)/ Iulian Chiriță (CS Rapid București) Ovidiu Ionescu (SCM Gloria Buzău)/ Alin Spelbuș (CS Rapid București) Darius Toma (CSM Gloria 2018 Bistrița-Năsăud)/ Dragoș Bujor (CSA Steaua București) Alexandru Manole/ Florin Spelbuș (CS Rapid București)

Dublu feminin

Irina Ciobanu/Adina Diaconu (CS Rapid București) Bernadette Szocs/Elizabeta Samara (CSA Steaua București) Elena Zaharia (CSM Constanța)/Andreea Dragoman (CSA Steaua București) Bianca Mei-Roșu/Andrea Teglas (LPS NR Constanța)

Dublu mixt