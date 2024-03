Florin Spătaru, consilier de stat la Cancelaria premierului: România viitorului va fi sustenabilă, industrială şi antreprenorială. Ne dorim ca mediul de afaceri şi antreprenoriatul feminin să devină o piatră de temelie pentru România

Acesta a participat joi la conferinţa „Tendinţe Economice 2024”, organizată de Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA, la Banca Naţională a României.

”Ne dorim ca mediul de afaceri şi antreprenoriatul feminin să devină o piatră de temelie pentru România şi mai mult decât atât, să arătăm că România înţelege că această incluziune de gen duce la o creştere economică. România viitorului va fi sustenabilă, industrială şi antreprenorială. România are potenţial de creştere, fiind de departe un lider în ceea ce priveşte creşterea economică. Am făcut-o în perioada 2011 – 2020 şi suntem în continuare într-o perioadă de creştere economică. 2024 este un an de scădere dar sub media europeană, iar ultimul raport OECD spune că în 2025 – 2026 vom avea o creştere de peste 3%. Reuşim asta cu ajutorul antreprenoriatului românesc. PIB-ul României poate creşte de patru ori până în 2040”, a spus Florin Spătaru, consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului.

Discuţiile din cadrul sesiunii plenare macroeconomie s-au axat pe nevoia de dialog continuu, consultare publică şi parteneriat între mediul de afaceri şi autorităţi, comunicarea fiind cheia progresului economic.

“Chiar dacă în 2023 pieţele financiare şi-au revenit, este de aşteptat ca economia europeană să continue să se confrunte şi pe viitor cu o perioadă de incertitudine care prezintă riscuri semnificative pentru stabilitatea financiară şi care necesită vigilenţă din partea tuturor participanţilor de pe piaţa financiară. România viitorului are nevoie, cu siguranţă, de stabilitate economică, competitivitate, predictibilitate, dar şi de implicarea activă şi chiar mai numeroasă a femeilor în management. Doar printr-un efort comun, itinerariul economic şi de business al României va duce la stabilitatea şi creşterea financiară a pieţelor, chiar şi în contextul perturbărilor provocate de pandemie, tensiuni geopolitice sau a crizei energetice”, a declarat Alexandru Petrescu, preşedinte Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), a afirmat că rolul pieţei noastre de capital locale este de a finanţa antreprenoriatul local.

„Când o companie are nevoie de bani poate apela la un credit, dar prima întrebare pe care o primeşte la bancă atunci când vrea să facă un împrumut este legată de capitalul pe care-l deţine. Dacă vrem să continuăm să dezvoltăm industria bancară, avem nevoie să construim accesul la capital pentru companiile locale”, a spus Radu Hanga, preşedintele BVB.

Reprezentanţii mediului de afaceri prezenţi la dezbatere cer autorităţilor o predictibilitate mai mare în politicile şi reglementările guvernamentale pentru a stimula investiţiile pe termen lung şi pentru a atrage capitalul necesar pentru proiecte de infrastructură şi inovare.

„Vreau să subliniez cel mai important aspect cu care mediul antreprenorial se confruntă în momentul de faţă, mai exact problema fiscalităţii. IMM-urile au nevoie de un mix de fiscalitate favorabil dezvoltării antreprenoriale la nivel macroeconomic motiv pentru care este necesară combaterea evaziunii fiscale prin luarea unor măsuri care duc la conformarea voluntară a IMM- urilor şi a controlului societăţilor care raportează pierderi ani la rând cu scopul imediat de a combate evaziunea fiscală”, a spus Sterică Fudulea, secretar general al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).