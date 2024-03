Ce spune Dan Bittman despre posibila sa candidatură la alegerile locale. Este chiriaș în sectorul 1! ”Am fost și am rămas o persoană directă”

Dan Bittman simte că, după patru decenii de cântat, vrea să schimbe și locuri, nu numai vieți. Încă nu se simte în totalitate convins să schimbe muzica cu politica, de aceea popularul solist pop-rock nu a acceptat încă nici o ofertă.

Fost consilier la Finanțe în perioada când prietenul său Sebastian Vlădescu a fost numit ministru, Bittman (61 de ani) recunoaște că a avut parte de oferte, chiar și pentru Primăria Sectorului 1, de la persoane implicate în politică.

Ce spune Dan Bittman despre posibila sa candidatură la alegerile locale! ”La nivelul sectorului 1, în care locuiesc de altfel, am văzut candidatura unui personaj mai vechi, care a mai fost primar. Nu știu ce îl recomandă, performanțele trecute sau planurile viitoare. Îmi amintesc de anumite lucruri din viața acestuia și alung gândul că respectivul o fi revenit în politică doar fiindcă nu o mai având și surse de venit. Sau un altul care înainte de 1989 era cunoscut tuturor din postura de apropiat al vechiul sistem și care imediat după s-a transformat în altceva. Știu cei în cauză la ce mă refer, fiindcă am și eu informațiile mele”, spune Dan Bittman care, însă recunoaște că, în cazul în care ar accepta o funcție administrativă la șefia unei primării, nu ar fi un politician convențional.

Dan Bittman: Eu am spus mereu lucrurilor pe nume. Am fost și am rămas o persoană directă”

”Nu am fost și nu voi fi cineva care să poată fi înregimentat, să ascult de șeful meu de partid sau să zic ca el și să fac ca mine. Nu, eu am spus mereu lucrurilor pe nume. Am fost și am rămas o persoană directă, care am preferat mereu adevărul, uneori poate chiar prea direct și asta poate deranja!”, adaugă Dan Bittman care, după despărțirea de mama copiilor săi locuiește într-un apartament în vecinătatea Satului Francez.

Dan Bittman a fost consilier de ministru! „Aia nu a fost politică. Toată lumea confundă consilieratul meu de atunci cu politica. Nu. A fi consilier nu înseamnă a fi înrolat politic. Nici nu s-a pus vreodată problema. Un amic de-al meu a făcut o glumă și m-a pus să semnez, el a pus o semnătură și o parafă, era ministrul finanțelor de atunci și am devenit consilier”, a spus solistul despre situația în care s-a trezit consilier al ministrului Finanțelor.