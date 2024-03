Florinel Coman. Cotă de piață, cotă de transfer

România – Irlanda de Nord, scor 1-1, nu este un capăt de țară. Foarte modestă, remiza seamănă cu deja împământenitul buletin meteo, unde iarna nu mai pleacă, iar primăvara nu mai vine. Dar este doar primul meci din campania de pregătire, iar adevăratul test va veni în partida cu Liechtenstein, ultima înainte de Euro. Rămâne diferența dintre minutele jucate și cele contemplate la echipa de club. Foarte relevant pentru Dennis Man și Ianis Hagi. În plus, minutele din Superligă au un regim special. Despre asta, prestația golgheterului Florinel Coman și mai ales evoluția bizară a cotei sale de transfer, spun foarte multe.



Ianis respiră fotbal, însă are nevoie de picioare solide ca cele ale tatălui. Pe vremea când săreau din el adversarii Realului, oricine ar fi fost ei, la cel mai mic contact înainte de ultimii 23 de metri. Dennis la Parma înseamnă încredere. Exact asta am văzut în minutul 24. Însă Dennis este deocamdată, doar unul singur din 11. În mod normal, încrederea precedă creativitatea. Exact ce lipsește naționalei neînvinse. Acest ritm de calificare, deja specific tricolorilor, va fi de-a dreptul nefast în grupele de la Euro 2024. Trei egaluri înseamnă că vom rămâne singuri în fața televizoarelor destul de repede. Și mai e ceva.



Cotă, piață și transfer

Cota de piață macină gândurile fotbalistilor și colorează intens discursurile antrenorilor din Superligă. Golgheterul Superligii a aflat brusc că are o cotă de transfer mai mare decât cea devenită de notorietate. 6,6 milioane de euro potrivit football-observatory.com.



Diferența este evidentă față de cota de piață de 5 milioane listată de transfermarkt.com. Impactul unei posibile subevaluări poate marca prestația unui jucător. Însă în aproprierea meciului, posibil foarte puțin înainte sau după, cota de piață a crescut la 6 milioane de euro pe transfermarkt.com.



Cazul este pe cât de bizar, pe atât de interesant. CIES Football Observatory face diferența dintre cota de transfer, cea evaluată de ei, și cota de piață avansată de Transfermarkt. Elvețienii iau în calcul contracte cu evolutii similare și analizează nu mai puțin de 12 variabile. De la scadența contractului, până la puterea economică a clubului interesat de transfer.



În același timp, în cazul cotei de piață intră și notorietatea jucătorului, determinată în mod normal, de prezența mediatică. Atât pentru cota de transfer, cât și pentru cota de piață, credibilitatea și urmărirea surselor media contează foarte mult. Și nu doar cele de la nivel local.



Joc secund

Pe scurt, este foarte posibil ca Transfermarkt să fi modificat cota de piață a lui Florinel Coman, după ce au parcurs raportul difuzat de CIES Football Observatory. Mai ales că diferența inițială a fost amplu dezbătută înainte de meciul naționalei.



Așa cum știm, cota de piață de 5 milioane afișată de Transfermarkt a corespuns clauzei de reziliere a lui Florinel Coman, la FCSB. Moment anunțat cu detalii și ecouri mediatice multiple, la prelungirea contractului. De atunci, nimic nou. Cel puțin pe transfermarkt.com.



Dincolo de evaluări și presupuneri, cota de piață rămâne doar un pas statistic între zvonuri și transferul propriu-zis. Dar preocuparea permanentă pentru așa numita “cotă” pare a fi devenit jocul principal. Față de care, prestația naționalei s-a transformat încet, dar sigur, într-un joc secund.



Campania continuă. Urmează meciul cu Columbia, patria rolelor. Cu Hagi, fără Valderrama.