Formula 1. Departe de lumea dezlănțuită

20.000 de cai putere se vor dezlănțui pe circuitul de la Sakhir. Probabil cel mai așteptat sezon al Formulei 1, începe și se termină în Golf. Bahrain și Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe. Fără a ocoli Qatar și Arabia Saudită. Business-ul Marelui Circ este în plin reviriment, după saga Drive to Survive. Comparabilă, din multe puncte de vedere, cu nu mai puțin celebrul Game of Thrones.



Spațiul devansat de fiecare cockpit, a devenit un spațiu de luptă vizibil. Iar dezvelirea culiselor s-a dovedit a fi decisivă pentru relansare. Reinventată, Formula 1 va fi in centrul atenției mult timp de acum înainte.



Nu mai puțin de 887 de milioane de dolari a fost totalul veniturilor generate de Formula 1 în trimestrul al treilea din 2023, potrivit sportspro.com. Cu 24% mai mult față de secvența similară a anului trecut. Plafonul de 140 de milioane de dolari privind limita cheltuielilor pentru fiecare echipă, a funcționat în 2022. Deși au existat, și probabil încă mai sunt breșe demne de a fi exploatate. În rest, e cum știm – doar NASCAR, în Statele Unite, și Moto GP, în India și Indonezia, au mai mulți fani în lumea motoarelor.



Adevarata miză

În sezonul 75, bătălia dintre Max Verstappen și Lewis Hamilton nu mai e deloc previzibilă. Iar audiența va crește. Oricum, dincolo de lupta perfect spectaculoasă dusă pentru fiecare stint, rămâne destul loc pentru surprize.



Totul s-a schimbat după anunțata trecere a lui Hamilton la Ferrari. Într-o situație suficient de asemănătoare, petrecută demult, Sir Alex Ferguson spunea că Manchester United este un brand mai puternic decât David Backham. Era vorba de transferul șocant la Real Madrid.



Însă contextul este complet diferit. Facebook încă nu apăruse în 2003. Iar visul insurecției digitale era încă în plin avânt. Tocmai aceasta este adevarata miză a transferului lui Hamilton. Mercedes are aproape 36 de milioane de urmăritori pe Facebook, X, Instagram, YouTube și TikTok. Ferrari are aproximativ 29,5. Scuderia este a treia, după Red Bull – cu peste 33 de milioane.



Noua direcție

Este un joint venture între cel mai marketabil pilot și cea mai valoroasă echipă din Formula 1, cotată de Forbes la 3,9 miliarde de dolari. Mai mult decât efectul de halou, garantat, și succesul de pe circuit, așteptat, sosirea lui Lewis Hamilton va crește nivelul de engagement. Este mai mult decât diversificare. Prioritizarea fanilor prin social media este noua direcție. Atât de puternică, încât sponsorii își redefineasc strategiile, pentru a crește eficența investițiilor.



Ascensiunea Formulei 1 este uriașă. În plus, din 2026, regulile aprobate de FIA prevăd un motor de peste 1.000 de cai putere, cu capacitatea de a folosi mai puțin combustibil, deși va utiliza mai multă energie, conform theathletic.com. Energia electrică și combustibilul sustenabil vor schimba competiția, dar vor fi mai prietenoase cu mediul.



Un singur element scapă însă din vedere în acest iureș mereu ascendent. 20.000 de cai se vor dezlănțui pe circuitele din Bahrain, Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.



Însă tot aici mai există încă, o specie înlănțuită departe, la propriu și la figurat, de propriile drepturi. Se numește Sapiens.