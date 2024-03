Gabriela Cristea s-a lansat în afaceri cu zacuscă și dulceață! Cu cât vinde borcanul fosta starletă Playboy

Gabriela Cristea o pune de zacuscă. Făcută cu mâna sa, ca și dulcețuri ori alte preparate de cămară dedicate celor ce apreciază gustări artizanale, mult mai sănătoase.

Aflată într-o mică pauză cu emisiunea ”Mireasa-capriciile iubirii”, Gabriela, una dintre primele vedete care a pozat fără secrete în ediția românească a revistei Playboy, a profitat să-și prezinte mica afacere născută din pasiune pentru gătit, dedicată celor ce vor să guste preparate făcute de mâna sa.

Gabriela Cristea s-a lansat în afaceri cu zacuscă! Soția lui Tavi Clonda le-a făcut poftă internauților testând câteva borcane ”cu dichis”. ”Prima dată începem cu zacusca aceea clasică, cu vinete și ardei mulți. Să vă povestesc despre arome. Este sărată exact cât trebuie, are ulei exact cât trebuie, cât să nu rămână deasupra. Zacusca cu fasole stă la loc de cinste. Ce bine miroase! Zacusca cu fasole este rețeta pe care am preluat-o de la soacra mea. În Ardeal se face această zacuscă, iar fasolea în zacuscă face ca aceasta să fie mai păstoasă, mai delicată. Dulceața de ardei iuți. Este picantă, dar nu foarte, foarte picantă pentru a fi mâncată de orice gurmand, chiar și cel care suportă mai puțin iuțeala. Dulce, aromată, picantă. Pentru că aromele din cămară trebuiau să conțină și ceva dulce, am pregătit dulceața de portocale”, își prezintă munca prezentatoarea de televiziune care are și un boutique cu haine, dar și un studio fotografic.

Însă, 49 de ani, se pare că a câștigat pasiunea sa pentru preparate culinare artizanale. Cât despre prețuri, iubitorii de zacuscă Gabriela Cristea costă 33,50 lei, un borcănaș cu dulceață de ardei iuți 26,50 lei iar o dulceață de portocale 28.50 lei.

Gabriela Cristea s-a lansat în afaceri cu zacuscă! Gabriela Cristea și-a făcut debutul la TVR, în 1994, apoi la defunctul post Tele 7 abc, Pro TV, B1 Tv și Kanal D unde, timp de 11 ani a prezenat reality-ul ”Noră pentru mama”, ulterior devenit ”Te vreau lângă mine”