Grupa de la Hamburg. Cea norocoasă, cea fatidică, cea cuvenită

Cineva a avut cu siguranță foarte mult noroc după tragerea la sorți de la Hamburg. La Euro 2024 România va evolua alături de Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului B: Israel, Ucraina, Islanda, sau Bosnia și Herțegovina. Probabil că nu se putea mai bine. Este intrarea în scenă a unei echipe pentru care norocul s-ar părea că funcționează ca o catapultă nevăzută spre fotbalul autentic.



Un lucru este însă sigur. Cota jucătorilor prezenți la Euro 2024 va crește considerabil. Pentru că în acest context cu totul special, naționala este instrumentul de marketing cel mai lucrativ.



Grupa norocoasă

Grupa E, așa cum a fost stabilită de tragerea la sorți este mai mult decât accesibilă. Poate fi considerat un adevărat cadou de Ziua Națională pentru reprezentativa României. Și nu numai pentru ea. În plus, de această dată se vor califica în optimi primele două clasate ale grupei și cele mai valoroase patru echipe aflate pe locul trei.



Dupa calificare, tricolorii au urcat cinci poziții în clasamentul FIFA. România ocupă locul 45 și are o cotă de piață de 72 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.com. Slovacia are o valoare mai mult decat dublă, 167 de milioane. Se află însă cu două poziții mai jos în ierarhia FIFA.



Lucrurile sunt însă complicate în privința Belgiei, a patra națională conform FIFA, o reprezentativă obișnuită cu turneele finale. “Diavolii roșii” valorează aproape jumătate de miliard de euro. Dintre ei, doar Jeremy Doku, de la Manchester City, și Romelu Lukaku, de la AS Roma, însumează 100 de milioane.



Seria fatidică

Nici câștigătoarea play-off-ului B nu poate fi însă trecută cu vederea. Dimpotrivă. Este o serie fatidică, tocmai pentru că Israel și Ucraina au o rezonanță specială, dată de presiunea geopolitică actuală. Din perspectiva tricoloră, dacă Israel va câștiga seria, e clar ca va veni la turneul final și pentru revanșă.



Marea favorită este însă Ucraina, cu o valoare de piață de aproximativ 300 de milioane de euro și listată de FIFA pe poziția a 22-a. De situația complicată a acestui baraj pot profita însă Bosnia și Herțegovina și Islanda. Deznodământul va veni pe 26 martie, iar până atunci mai e destul.



Cert e ca România va debuta în Germania, la Munchen, exact în compania câștigătoarei acestei serii, pe 17 iunie. Mai sunt șapte luni până atunci. Poate fi cel mai bine așa, chiar dacă multe se vor schimba, într-un fel sau altul. Oricum, șansa s-ar părea că e intens implicată, așa că nu avem de ce să ne facem griji. Mai ales că norocul venit prompt după Ziua Națională, nu este doar al tricolorilor din teren, ci și al celor din jurul lor.