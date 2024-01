Iarna blochează traficul rutier în Moldova. Lista drumurilor închise, la nivel național

Direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Iaşi și Buzău au informat marţi că, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, a fost închisă temporar circulaţia pe trei drumuri naţionale din zona Moldovei.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Iaşi a informat marţi că, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, a fost închisă temporar circulaţia pe trei drumuri naţionale din zona Moldovei.

Potrivit sursei citate, unul dintre drumurile naţionale închise în timpul nopţii este DN 29, între localitatea Răchiţi şi oraşul Săveni din judeţul Botoşani.

Aceeaşi măsură a fost impusă şi pe DN 11A, între comuna Podu Turcului din judeţul Bacău şi municipiul Bârlad din judeţul Vaslui.

Cel de-al treilea drum naţional închis este DN 28A, între oraşul Târgu Frumos, municipiul Paşcani şi localitatea Moţca din judeţul Iaşi.

De asemenea, este restricţionată circulaţia vehiculelor de peste 7,5 tone pe DN 15D între municipiul Roman şi limita judeţelor Neamţ şi Vaslui, precum şi pe DN 24B, între oraşul Huşi şi Vama Albiţa, şi pe DN 28 între localitatea Cozia şi Vama Albiţa.

Pentru degajarea drumurilor sunt implicate 243 de autoutilaje, care au împrăştiat aproximativ 2.700 tone de material antiderapant în cursul nopţii de luni spre marţi.

Din cauza viscolului şi a ninsorii abundente, în cursul nopţii de luni spre marţi a fost luată decizia închiderii temporare a circulaţiei pe mai multe drumuri judeţene din Iaşi, măsura fiind impusă de la ora 04,00 până la ora 12,00.

Conform unei informări primite de la Instituţia Prefectului, au fost închise DJ 249 C: DN 24 C – Roşcani, DJ 249: Trifeşti – Hermziu, DJ 248 C: DJ 248 – Mogoşeşti – Hadâmbu, DJ 244 D: DN 24 – Ciorteşti – limita judeţului Vaslui, DJ 249 D: Holboca – Ţuţora – Prisăcani – Grozeşti, DJ 281 A: DN 28 B – Deleni, DJ 282 E: DN 28 – Sineşti.

De asemenea, de luni seara, de la ora 20,30, au fost închise alte patru drumuri judeţene: DJ 248B Vânători – Leţcani, DJ 244F Moşna – Bohotin – Grozeşti, DJ 282D Româneşti – Podu Iloaiei – Mădârjac, DJ 207A limita cu judeţul Neamţ – Storneşti – Bocniţa – Popeşti.

În cursul nopţii de luni spre marţi, 30 de autoutilaje au acţionat pentru degajarea drumurilor naţionale, conform unei informări primite de la Secţia Naţională de Drumuri şi Poduri Iaşi. Au fost împrăştiate 3.750 tone de sare, 400 tone de nisip şi 20 de tone de clorură de calciu.

În cursul nopţii cei de la Secţia Naţională de Drumuri şi Poduri Iaşi au lucrat la degajarea DN28 de la Castelul de Apă, localitatea Strunga, până la intrarea în municipiul Iaşi; a DN 28D din Miroslava, Lunca Cetăţuii şi varianta de ocolire a municipiului Iaşi; DN 24 între localităţile Vânători, Cotu Morii şi Vama Sculeni; DN 28B între oraşul Târgu Frumos, localitatea Frumuşica, până la limita cu municipiul Iaşi; pe DN 28 între localitatea Tomeşti şi Vama Albiţa; pe DN 24 de la limita cu judeţul Vaslui până în localităţile Deleni şi Păun din judeţul Iaşi; pe DN 24C între localităţile Vânători, Popricani şi Tabăra, şi pe DN2, între localităţile Moţca, Cristeşti, până la limita cu judeţul Suceava.

Deszăpezirea a fost îngreunată din cauza vântului care a bătut cu o viteză de 20 – 40 kilometri la oră.

De luni seara, de la ora 21,00, a fost închisă circulaţia vehiculelor mai mari de 7,5 tone, pe sectorul de drum naţional DN 28A, între oraşul Târgu Frumos, municipiul Paşcani şi localitatea Moţca. Măsura a fost luată din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, până la încetarea viscolului.

Şi pe DN 28, între localitatea Cozia, judeţul Iaşi, şi Vama Albiţa, judeţul Vaslui, este impusă o restricţie de circulaţie pentru maşinile de mare tonaj, până la încetarea viscolului.

Un echipaj din cadrul Secției de Pompieri Adjud intervine cu 1 autospecială de primă Intervenție și 1 șenilată pentru evacuarea a 3 persoane răololmase înzăpezite pe DJ204E Panciu – Haret.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a anunțat că DN 23B, km 6+000 – 14+000, Măicănești-Ciorăști, rămâne închis circulației rutiere. Această porțiune a fost închisă luni, la ora 11:00, din cauza viscolului.

Potrivit DRDP Buzău, pe drumurile naționale din Vrancea s-a acționat, până acum, cu 33 de utilaje pentru deszăpezire și s-au împrăștiat 339 de tone de sare. În această dimineață, carosabilul este în continuare umed, cu porțiuni de zăpadă frământată și viscolită. La munte este un strat de circa 1 cm de zăpadă pe carosabil. Ninge slab în județul nostru, iar vizibilitatea este redusă din cauza viscolului. Vântul suflă cu viteze de 50-60 km/h. La primele ore ale dimineții, se înregistrau temperaturi de -7 grade celsius la Focșani, -8 grade la Bârsești și -9 grade la Adjud.

”Recomandăm conducătorilor auto ca, înainte de a pleca la drum, să se informeze cu privire la restricțiile de trafic ți la condițiile meteorologice de pe traseul pe care urmează să se deplaseze, să circule cu viteza adaptată la condițiile de trafic și de drum, să ia în considerare că distanța de frânare crește pe un carosabil umed sau alunecos, să nu se angajeze în depășirea coloanelor de autovehicule și să permită acțiunea utilajelor de deszăpezire. Reamintim că pentru deplasarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă.”, au transmis polițiștii rutieri.

Din cauza viscolului puternic, a ninsorii și a vizibilității scăzute, pentru siguranța conducătorilor auto, în Vrancea este închisă temporar circulația pe următoarele drumuri județene:

– DJ 204 D Focșani – Suraia / rută ocolitoare Răstoaca – Vulturu – Vadu Roșca

– DJ 205 H DN2 – Păunești / rută ocolitoare Tișița – Panciu – Păunești

– DJ 204 E DN2 – Panciu / rută ocolitoare Tișița – Panciu

– DJ 205E DN2 – Țifești / rută ocolitoare Tișița – Panciu – Țifești

– DJ 204E DN2 – Mărășești / rută ocolitoare DN2- Strada Republicii

La această oră situația operativă cu intervenția utilajelor de deszăpezire este următoarea:

Zona Nord

Baza Adjud: deszăpezire

Lama 1 – DJ 204 E Haret

Lama 2 – DJ 205 H Păunesti

Lama 5 – DJ 119 J Adjudu vechi

Lama 6 – DJ 241 Tănăsoaia

Tractor 1 – DJ 119 C Ruginești

Baza Centru: Deszăpezire

Lama 7 – DJ 205 D Paltin

Lama 8 – DJ 205 L Vrâncioaia

Lama 11 – DJ 205 E Vizantea Livezi

Lama 10 – DJ205 B Jariștea

Zona Sud

Tractor cu lama DJ205R E85 – Sl. Ciorăști – Jiliște

Lama B201ARB DJ202E Sihlea – Obrejița – Tâmboești – Bordești

Lama B304ARB DJ 204D Biliesti- Focșani (acum staționează din cauza viscolului extrem)

Tractor cu lama DJ205R E85 – Sl. Ciorăști – Jiliște

Pe DN 24 – localitatea Tisița: autocar ieșit în afara părții carosabile, fără persoane care să aibă nevoie de îngrijiri medicale, intervine 1 microbuz de la Detașamentul de Pompieri Focșani.

Ninsorile înseminate și viscolul au generat întreruperea accidentală a traficului feroviat în stația Mărășești și îngreunarea traficului feroviar în zona macazelor, iar trei trenuri sunt oprite, potrivit unei informări a CFR Călători, postată pe site-ul companiei, scrie Agerpres.

Trenul IR 1665 Bucureşti Nord – Iaşi staţionează în Mărăşeşti, trenul IR 1664 Iaşi – Bucureşti Nord staţionează în staţia General E. Grigorescu, iar garnitura R 7575 Galaţi – Mărăşeşti staţionează în staţia General E. Grigorescu.

Totodată, mai multe trenuri au întârzieri pe raza regionalelor Galaţi şi Iaşi, iar în funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice şi a condiţiilor de circulaţie pot interveni restricţionări temporare pe anumite intervale de staţii şi în cursul următoarelor ore, traficul de pasageri fiind preluat de celelalte garnituri din graficele de circulaţie.

„Programul de circulaţie în zonele afectate de vremea nefavorabilă se desfăşoară în funcţie de măsurile operative stabilite şi dispuse de managerul infrastructurii feroviare – CFR SA. În funcţie de evoluţia fenomenelor atmosferice, sunt posibile şi alte decalări ale orariilor trenurilor. CFR Călători este în permanent contact cu managerul infrastructurii feroviare, CFR SA, pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor, astfel încât toate trenurile şi călătorii să ajungă la destinaţie în siguranţă”, precizează compania, potrivit adevarul.