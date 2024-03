Imagini din interiorul vilei colosale a lui Dorian Popa /VIDEO! ”Am sărit de 300.000 de euro, cu discounturi” Are 400 mp, solar, cinematograf și piscină!

Munca și experiența lui Dorian Popa la construcția propriei sale vile l-au determinat să dezvolte o afacere din construcția de case. A mai construit câteva în vecinătatea domiciliului său.

Însă niciuna nu se compară cu răsfățul suprem din prooriul cămin, unul în care locuiește singur. Prima sa locuință a fost o garsonieră de 40 mp iar acum are o casă pe trei etaje ce desfășoară 400 mp, construită pe un teren de 600 mp, cu garaj, piscină, bar exterior, mini sală de cinema.

Imagini din interiorul vilei colosale a lui Dorian Popa! ”Am reuşit să am discount-uri, oferte, colaborări de vreo 50-60.000 de euro până acum. Casa are 400 de metri pătraţi, piscină şi foişor şi 600 de metri pătraţi are terenul. 400 de metri pătraţi are casa, sunt 3 etaje. Sunt investiţii colosale la o casă, iar de când construiesc îmi dau seama de ce spuneau oamenii: E greu să faci o casă! Undeva pe la 250.000 de euro de m-am oprit din numărat pentru că efectiv m-am speriat. Vă spun sincer sub ochii lui Doamne-Doamne că eu nu credeam că o să trec de 200.000 de euro. Planul meu era de fapt între 170.000-180.000 de euro cu toată casa cu tot cu piscină. Vă dați seama ce fabule aveam eu în cap. Am sărit bine de cifra de 300.000 de euro, dar totul este de prisos să mai discutăm asta acum”, spune Dorian Popa într-un video blog despre casa sa din Domnești. Localitate unde dezvoltă un proiect de 10 case, câteva vândute din stadiul de proiect.

Imagini din interiorul vilei colosale a lui Dorian Popa” ” Muncesc, dar sunt fericit! Lucrurile se leagă frumos! Mai am puțin și termin toate casele, aștept doar mobile. Prețul unei a este de 200.000 de euro, complet mobilată, Are trei dormitoare, living, bucătărie, trei băi și curte de 250 mp”, își laudă influencerul și MC-ul munca și ne asigură că are și alte planuri de investiții.