Incendiul de la Ferma Dacilor – Oprea: Suntem într-un grup de lucru cu MAI, alţi colegi, pentru a reuşi o colaborare instituţională mult mai bună. Vrem să avem această trasabilitate mai bună între documentele privind siguranţa construcţiei

„Am să spun încă o dată care sunt competenţele Ministerului Turismului, pentru a defini foarte bine responsabilităţile în cazul Fermei Dacilor, în cazul hostelului din Bucureşti unde a fost un incendiu. Ministerul Turismului are competenţa de a clasifica un standard de calitate, fie că vorbim de o stea, două, trei patru sau cinci stele în domeniul hotelier sau despre margarete în pensiuni sau despre clasificarea altor forme de cazare turistică, vorbim de hosteluri, de pontoane plutitoare, de bungalow-uri, ş.a.m.d. Acest standard de calitate reprezintă dotarea locului respectiv care îl întâmpină pe un turist. Dau un exemplu. Acolo sunt în detaliu numărul de prosoape, numărul de perne care trebuie să existe într-o cameră, dacă are oglindă, dacă n-are oglindă, dacă are televizor, dacă n-are televizor, dacă are föhn, dacă n-are föhn. Genul acesta de dotări care sunt puse la dispoziţia turistului dau consistenţa acestui standard de calitate pe care noi îl clasificăm. Cum se produce această clasificare? Cel care este direct interesat, administrator, proprietar, împuternicit vine cu o cerere către Ministerul Turismului care cuprinde toate aceste detalii pe care vi le-am spus mai devreme”, a afirmat Ştefan Radu Oprea, întrebat care sunt planurile ministerului, după tragedia de la Ferma Dacilor, la finalul şedinţei de joi a Executivului.

El a mai explicat că a fost modificat şi un Ordin care datează din anul 2013, astfel încât să fie cerută şi autorizaţia de construire sau alte acte doveditoare administratorului sau proprietarului unei pensiuni sau spaţiu de cazare, nu doar acea declaraţie pe propria răspundere pe care o dă orice administrator la Registrul Comerţului.

„Până acum o săptămână, era cerută doar înregistrarea la Registrul Comerţului, extinsă ce-i drept, adică şi cu punctul de lucru, care avea ca bază şi fundament asupra celorlalte autorizaţii necesare declaraţia pe propria răspundere pe care oricare administrator trebuia să o dea la Registrul Comerţului. Deci se mergea, ca spirit al legii, pe buna credinţă a antreprenorului. De săptămâna trecută am modificat Ordinul acesta care era valabil din 2013, în sensul în care am cerut şi autorizaţia de construire sau alte documente doveditoare, pentru că nu toate capacităţile de cazare au autorizaţia de construire ca document fundamental. De ce am cerut acest lucru? Pentru că facem translatarea către celălalt domeniu de competenţă care înseamnă siguranţa construcţie din toate punctele de vedere. Dacă vreţi de la siguranţa la cutremur până la încărcare la zăpadă, rezistenţă la vânt, inclusiv partea aceasta de siguranţă la incendiu. Acestea fac parte din siguranţa construcţiei şi sunt instituţii ale statului român cu competenţă în acest domeniu. Dacă vorbim de partea de siguranţă la foc, cu certitudine ISU este acea instituţiei care poate aproba, verifica, controla, măsuri până la închiderea locaţiei respective”, a completat Oprea.

Acesta a vorbit şi despre grupul de lucru constituit cu Ministerul de Interne, pentru a avea o mai bună trasabilitate a documentelor, când vine vorba de astfel de clădiri.

„Ce ne dorim să facem este să avem această trasabilitate mai bună între documentele care se referă la siguranţa construcţiei, să ştim că acele servicii de calitate pe care le clasificăm vin în completarea unei clădiri care este sigură din punct de vedere constructiv şi al folosinţei. În acelaşi timp, suntem într-un grup de lucru cu Ministerul Internelor, cu alţi colegi, astfel încât să reuşim o colaborare instituţională mult mai bună. Adică în momentul în care cei de la Corpul de control al Ministerului Turismului, spre exemplu, care verifică acest standard de calitate merg şi să poată cere şi autorizaţia de securitate la incendiu sau alte acte doveditoare. Dacă nu sunt, să putem transmite această informaţie foarte rapid către ISU, cei care pot veni şi lua măsurile corespunzătoare, astfel încât lucrurile să se întâmple mult mai rapid. Prevenţia şi siguranţa să fie mult mai bune pentru turiştii din România”, a conchis ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

Rămăşiţele celei de a opta victime a incendiului de la Ferma Dacilor, din judeţul Prahova au fost identificate, sâmbătă. Acestea aparţin fiului de 11 ani al lui Lucian Ene, apropiat al patronului pensiunii. Lucian Ene şi încă unul dintre fiii săi, au decedat şi ei în incendiu.

Tribunalul Prahova a respins, marţi, contestaţiile depuse de cei trei inculpaţi în dosarul deschis de procurori în urma incendiului de la complexul turistic Ferma Dacilor din Tohani, în care opt oameni au murit. Decizia instanţei este definitivă şi menţine soluţia Judecătoriei Ploieşti care a emis mandat de arestare preventivă pe numele administratorului de facto al complexului Cornel Dinicu şi mandat de arest la domiciliu pe numele Adelinei Elena Ilie şi al administratorului din acte, Adrian Ristin.