Oprea: A fost aprobată hotărârea de Guvern privind Ghidul solicitantului, unde avem criteriile de departajare pentru schema de ajutor de stat Construct Plus / Bugetul e de 150 milioane euro anul acesta

„Este vorba despre aprobarea hotărârii de Guvern privind Ghidul solicitantului, unde avem criteriile de departajare pentru schema de ajutor de stat Construct Plus. Într-adevăr bugetul este de 150 milioane euro anul acesta. Este o schemă multianuală pe următorii patru ani. Acest program are ca ţinte reducerea deficitului comercial, pentru că explicam la început, atunci când am aprobat ordonanţa de urgenţă, că avem în zona materialelor de construcţii un deficit comercial de aproximativ 8 miliarde euro şi că trebuie să producem în România mai multe materiale de construcţii. De asemenea, dorim dezvoltarea judeţelor care sunt mai puţin dezvoltate. Investiţiile în industria agroalimentară, investiţiile în materialele de construcţii sunt printre puţinele industrii care pot ajunge foarte uşor în aceste judeţe mai puţin dezvoltate, de aceea avem un punctaj care să stimuleze investiţiiile în aceste zone. Şi sigur ne interesează creşterea producţiei de materiale de construcţii”, a explicat Ştefan Radu Oprea, la finalul şedinţei de joi a Executivului.

Ministrul PSD a explicat şi criteriile punctajului din acest Ghid al solicitantului.

„Punctajul are şase criterii. Vă spuneam mai devreme despre faptul că punctăm localităţile mai puţin numeroase, pentru că ele sunt de obicei şi mai puţin dezvoltate, punctăm tipul de investiţie, punctăm dezechilibrul în balanţa comercială, un punctaj suplimentar dacă balanţa comercială este negativă. Punctăm şi valoarea capitalului social şi valoare investiţiei, astfel încât să avem investiţii nodale, investiţii care pot genera locuri de muncă atât directe, cât şi indirecte, pe orizontală, şi o valoare a exportului foarte mare. În acelaşi timp, o reducere substanţială a importurilor pe care le facem astăzi”, a precizat Oprea.

„Vrem să profităm de toate fondurile europene, de toţi banii din bugetul de stat care merg în proiectele de investiţii”, a continuat ministrul Economiei.

„Dacă vorbim despre cele strategice, despre autostrăzi, dar şi dacă vorbim despre tot ceea ce înseamnă construcţie de la şcoli, dotări ale unităţilor administrativ-teritoriale, până la spitale şi de ce nu, construcţii din zona privată, construcţii de locuinţe. Toate acestea trebuie să fie susţinute de materiale de construcţie produse în România, pentru că trebuie să învăţăm să cumpărăm româneşte”, a concluzionat social-democratul.