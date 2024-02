Infinitul Brâncuși, cel mai bine vândut artist român

Astăzi este Ziua Națională Constantin Brâncuși. Infinitul Constantin Brâncuși s-a născut la data de 19 februarie 1876, în satul Hobița din județul Gorj,

Constantin Brâncuşi este cel mai bine vândut artist român din toate timpurile, dar şi unul dintre cei mai prezenţi pe piaţa neagră a artei, estimată la 6 miliarde de dolari anual, scrie cunoaștelumea.ro. Un top realizat de cunoscuta casă de licitaţii Artmark, la începutul anului 2015, îl plasa pe locul patru, între cele mai vândute opere de artă din toate timpurile, întrecut doar de Giacometti, Modigliani şi Matisse, dar devansând, de exemplu, cea mai bine cotată lucrare a lui Picasso.

Creaţiile lui au doborât de trei ori recordul mondial de preţ

În 2009, la o licitaţie care a avut loc la Paris, un colecţionar a dat 29 de milioane de euro pentru ”Madame L.R.“. Piesa a fost realizată între anii 1914-1917 şi făcea parte dintr-o colecţie Yves Saint Laurent a fost ținută aproape ascunsă până atunci, acesta fiind, de altfel, şi principalul motiv al preţului de vânzare.

În anul 2005, lucrarea ”Pasăre în spaţiu” a fost adjudecată cu 27,5 milioane de dolari, la o licitaţie organizată de celebra casă Christie’s din New York. Suma de pornire a fost de 8 milioane de dolari.

În 2002, sculptura “Danaide“ se vindea cu 18 milioane de dolari, de aceeaşi casă de licitaţii Christie’s. Piesa, datând din 1913, a fost evaluată, anterior, la 8-10 milioane de dolari. “Prométhée”, un cap turnat în bronz, realizat în 1911, a fost vândut, pentru suma de 12.682.000 de dolari, la o licitaţie organizată la New York, pe 2 mai 2012, de casa Sotheby’s. „Une Muse“ a fost adjudecată, pentru 12,4 milioane de dolari, la o licitaţie de artă modernă şi impresionistă organizată de casa Christie’s la New York, pe 7 noiembrie 2012. Lucrarea care are toate şansele să stabilească un nou record prin preţul de vânzare este ”Cuminţenia Pământului”. Încadrată la categoria ”Tezaur”, şi expusă, în prezent, la Muzeul Palatului Cotroceni, sculptura este cotată la aproximativ 20 de milioane de euro, de către moştenitorii lui Brâncuşi.