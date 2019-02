Întâlnirea din ÎNTUNERIC! Tarcea: Am discutat cu Dorneanu. Am luat haina lui pe mine

Sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, inainte de a se prezenta in fata judecatorilor CSM pentru actiunea disciplinara a IJ, ca se vorbeste in spatiul public despre abuzuri, dar trebuie avute in vedere toate institutiile care comit abuzuri.

Author: Mihai Voican | Sursa: Ziare.com | Publicat: 13.02.2019, 16:17