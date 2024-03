Ion Iliescu, amintiri din vara lui august 1944. ”Cerul era un spectacol inuman de bombardamente”

Ion Iliescu, fostul președinte al României, ”un om de stânga toată viața”, a acordat un interviu lui Ionuț Vulpescu, fostrul său consilier. La 94 de ani împliniți pe 3 martie, Ion Iliescu încă este coerent și își amintește de tinerețe.

Ion Iliescu: ”Primele mele examene serioase au fost în vara lui august 1944. Cerul era un spectacol inuman de bombardamente. Tata a fost eliberat, dar exclus din partid, pentru diferențe de opinie cu Gheorghiu-Dej. Și mama mea adoptivă a fost exclusă din partid. Or asta a declanșat o serie de dificultăți din perspectiva locurilor de muncă. Deși a găsit un post la calea ferată de la Filaret, la numai un an după întoarcerea acasă, tata a părăsit această lume. Avea 44 de ani când a murit. Iar eu aveam 15 ani când am descoperit durerea de a fi orfan. Aveam un frate pe cale de a se naște, pentru el lumea avea să fie și mai grea: una în care nu a putut să spună „tată”. Mi-am făcut liceul la real, la Spiru Haret, și începuse să mi se pară că viața e tocmai ca în matematică: un calcul diferențial și integral la care trebuie să te pricepi cât mai bine”.

