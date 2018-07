IT-iştii români au început să prefere firmele din Moldova. Ce le oferă în plus

Voicu Oprean este din Cluj şi, de mai bine de 20 de ani, conduce o companie din domeniul IT. Este în căutare de oameni valoroşi şi, cum în România vorbim despre o criză a forţei de muncă pe acest segment, el s-a orientat şi dincolo de graniţe.

″În Moldova şi Ungaria am intrat de peste 5 ani, am reuşit să dezvoltăm un model de business de succes în ambele tari şi acum încercăm să replicăm, de exemplu de curând am intrat şi în Indonezia, sau am reuşit prin achiziţie să intrăm în Belgia şi Olanda” , spune Voicu Oprea.

În acelaşi timp, reprezentanţii companiilor de profil din Republica Moldova au început colaborări cu firme din ţara noastră.

Inga Chistol, business developer: ”În mare parte clienţii noştri sunt din România. Ei colaborează cu clienţii internaţionali, noi avem posibiitatea de a oferi servicii IT.”

Ciprian Poştaru, director companie telecomunicaţii Moldova: “Vom avea un complex cam de 25 de mii de metri pătraţi în care vrem să găzduim companiile IT. Au unde să se extindă, putem să le oferim forţa de muncă, putem să le oferim acei tineri capabili să preia proiecte serioase de outsourcing.”

În plus, de anul acesta, Guvernul de peste Prut le oferă sprijin investitorilor străini.

Sergiu Voitovschi, director executiv: “Cea mai interesantă facilitate este impozitul unic în marimede 7% din vânzări. Un impozit consolidat, care conţine impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, primele de asigurare socială şi medicală obligatorie atât pe angajator şi angajaţi, taxe rutiere.”

În prezent, în Republica Moldova, în domeniul IT activează 400 de companii cu aproximativ 12 mii de angajaţi.

Traian Chivriga, preşedintele Asociaţiei Companiilor IT&C din Moldova: “Anul acesta piaţa a crescut cu 7%. Noi putem să fim acea sursă nouă pentru angajări masive din partea companiilor din România, care nu reuşesc să găsească oameni talentaţi.”

Condiţiile s-au dovedit atractive şi pentru 10 companii din Sillicon Valley, care şi-au închis reprezentanţele din Statele Unite ale Americii şi s-au mutat în Republica Moldova.