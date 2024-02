Locul de vis al Mirabelei Dauer! Cum arată vila cu heleșteu pentru care solista a dat  200.000 de euro

Mirabelei Dauer trăiește din plin viața pe care a visat-o pentru anii senectuții.

După probemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultimii ani, artista iconică pentru muzica ușoară românescă artista și-a schimbat radical viața. Este foarte selectivă cu evenimentele la care participă, nu mai pleacă în turnee cu orice preț și, ca niciodată, iubește să stea acasă. Noua sa vilă este situată în comuna Roșu, un spațiu mai puțin poluat, care îi oferă confort și liniște, pentru care a schimbat locuința pe care artista o avea într-o zonă centrală a Capitalei, însă destul de aglomerată și poluată.

Artista ce se bucură acum de ”Dimineți cu ferestre deschise” fix din ”Fotoliul din odaie”, Mirabela Dauer (76 de ani) e fericită de schimbarea făcută. Are o curte mare, care vara este plină cu flori, o terasă închisă, un heleșteu artificial și o casă generoasă de circa 180 mp.

Locul de vis al Mirabelei Dauer! Cum arată vila artistei! ”Casa cealaltă mi-a adus numai nefericire. Am încercat la toate băncile să îmi dea bani. Nu mi-au aprobat creditul pentru că eram bătrână şi credeau că mor. Prietenii mei au văzut. Când m-am întors din America, în aprilie, am avut o surpriză. Eu dădusem un avans la o căsuţă tot aici, l-am pierdut. Era o construcţie aici. Ei au cumpărat terenul şi au construit parterul. Asta a fost visul meu să am o căsuţă”, a spus Mirabela Dauer despre casa pe care a cumpărat-o cu ajutorul prietenilor.