Locurile de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

Conform informațiilor furnizate de către agenții economici referitoare la locurile de muncă de muncă disponibile, înregistrările Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) indică un total de 43.744 de locuri de muncă la nivel național.

Cele mai numeroase oportunități de angajare sunt în domeniile următoare: curier (3.046 poziții); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (2.673 poziții); agent de securitate (2.452 poziții); lucrător comercial (2.081 poziții); manipulant mărfuri (1.914 poziții); ambalator manual (1.657 poziții); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1.096 poziții); șofer auto transport rutier de mărfuri (882 poziții); muncitor necalificat în industria confecțiilor (860 poziții); ajutor bucătar (831 poziții); sudor (793 poziții), și altele.

Dintre cele 43.744 de locuri de muncă vacante raportate de către angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 1.272 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programatori; ingineri în diverse domenii; referenți/economiști în economie generală; consilieri/experți/inspectori/referenți de specialitate financiar-contabilă; agenți de vânzări etc.), 5.453 sunt pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrători comerciali; casieri; agenți servicii clienți; operatori introducere, validare și prelucrare date; vânzători etc.), 6.732 sunt pentru persoanele cu studii profesionale (manipulanți mărfuri; ajutoare bucătari; sudori; lăcătuși mecanici; confecționeri asamblori articole din textile etc.), iar restul de 22.503 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (agenți de securitate; muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor; curieri; muncitori necalificați la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitori necalificați în industria confecțiilor etc.).

În ceea ce privește Spațiul Economic European, angajatorii oferă prin intermediul rețelei EURES România un total de 130 de locuri de muncă vacante, distribuite după cum urmează: