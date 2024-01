Luminiţa Odobescu: Turcia este, la acest moment, principalul partener comercial a României din afara Uniunii Europene şi prima destinaţie extracomunitară a exporturilor româneşti. În primele 11 luni ale anului trecut, comerţul bilateral a fost de 9,4 miliarde de dolari

“Am remarcat cu deosebită plăcere că discuţiile noastre au reconfirmat caracterul foarte solid al parteneriatului nostru strategic. Am discutat împreună cu domnul ministru cu privire la pregătirea lansării Consiliului de Cooperare strategică la nivel înalt între România şi Turcia, care practic va urma conceptul reuniunilor comune de guvern în care vor fi stabilite priorităţile cheie în domeniile strategice care interesează ambele state. Este o iniţiativă comună care ilustrează, fără echivoc, importanţa pe care ambele state o conferă dimensiunii strategice a acestei relaţii”, a afirmat Luminiţa Odobescu.

Ea a precizat că un rol important în aceste discuţii l-a avut cooperarea economică şi comercială.

“Avem o creştere solidă a comerţului bilateral în ultimii ani. Turcia este, la acest moment, principalul partener comercial a României din afara Uniunii Europene şi prima destinaţie extracomunitară a exporturilor româneşti. Astfel, în primele 11 luni ale anului trecut, comerţul bilateral a fost de 9,4 miliarde de dolari şi ne aşteptăm ca la 31 decembrie 2023 nivelul acestuia să fi depăşit cifra de 10 miliarde. Există pe mai departe un potenţial semnificativ în ceea ce priveşte comerţul bilateral, de aceea trebuie să continuăm să valorificăm orice oportunitate de colaborare care să ne permită de asemenea să echilibrăm balanţa comercială. Există multe arii sectoriale cu potenţial încă nefructificat pe deplin, cum ar fi, de exemplu, energia, agricultura, industria prelucrătoare şi altele care ne pot sprijini în acest demers”, a explicat ministrul Afacerilor Externe.

Luminiţa Odobescu a menţionat că este încurajată creşterea investiţiilor turce în economia României, această ţară aflându-se pe locul 14 în topul investitorilor.

De asemenea, discuţiile dintre cei doi miniştri de externe au vizat contextul de securitate actual.

“Un punct central al discuţiilor noastre a vizat contextul de securitate actual şi mai ales modalităţile optime, atât la nivel bilateral cât şi trilateral, dar şi ca aliaţi în cadrul NATO. Le putem consolida astfel încât să putem spori securitatea la Marea Neagră. În context, am mulţumit colegului meu pentru participarea Turciei la Poliţia Aeriană Alianţei pe teritoriul României, care contribuie la consolidarea posturii aliate de apărare şi descurajare pe flancul estic al NATO. Bineînţeles, am evocat şi decizia recentă de creare a Grupului Naval de Deminare în Marea Neagră România-Turcia-Bulgaria, o expresie concretă a felului în care ţările noastre pot coopera în regiunea Mării Negre”, a mai declarat Luminiţa Odobescu.

Ea a adăugat că s-a discutat despre trilaterala România – Polonia – Turcia, “un format de dialog extrem de valoros în contextul securitar actual şi al necesităţii coordonării pe flancul estic al NATO”.

Totodată, a fost analizată şi situaţia generată de agresiunea rusă asupra Ucrainei.

“Am analizat, împreună cu colegul meu, şi situaţia de securitate şi implicaţiile agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Victoria Ucrainei este indispensabilă pentru securitatea şi stabilitatea regiunii Mării Negre, susţinerea comunităţii internaţionale nu vine doar în sprijinul Ucrainei, ci apără principiile şi normele ordinii de drept, ordinii internaţionale bazate pe reguli. Am reiterat şi cu acest prilej sprijinul României pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei. Am prezentat domnului ministru sprijinul deosebit de consistent şi multidimensional pe care România l-a acordat şi continuă să-l acorde în continuare Ucrainei. M-am referit în mod special la rolul României în facilitarea exporturilor de cereale ucrainene. Am menţionat măsurile complexe pe care ţara noastră le-a implementat în vederea creşterii capacităţii de tranzit, iar pe baza acestui efort, peste 33 de milioane de tone de cereale au fost exportate prin ţara noastră, practic peste 60% din bunurile transportate prin culoarele de solidaritate ale Uniunii Europene au trecut prin România, în special prin porturile de la Dunăreşti şi Marea Neagră”, a mai afirmat ministrul român de externe.

Luminiţa Odobescu s-a mai referit la efectele negative pe care războiul Rusiei împotriva Ucrainei le are asupra Republicii Moldova, precum şi la necesitatea continuării unui sprijin solid în eforturile Chişinăului de a rezista presiunilor hibride la adresa stabilităţii sale.

“Am amintit de asemenea şi de sprijinul nostru, de sprijinul României pentru integrarea europeană atât a Republicii Moldova, cât şi a Ucrainei. Am discutat şi am avut un schimb de opinii cu privire la perspectivele relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Turcia. Am arătat că pentru România, şi am subliniat acest lucru, că pentru România Turcia rămâne un stat candidat, un partener cheie al Uniunii Europene în multe domenii importante. Am reafirmat sprijinul României în acest sens. De asemenea, pentru România este importantă consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană şi Turcia în domenile sectoriale de interes. Am exprimat totodată susţinerea pentru reluarea reuniunilor Consiliului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Turcia, fiind foarte semnificativ faptul că ultima reuniune de acest tip a fost organizată în 2019 pe durata preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene”, a mai precizat Luminiţa Odobescu.

Alte subiecte pe agendă au fost cele legate de migraţie şi de situaţia din Orientul Mijlociu

De asemenea, situaţia din Balcani a fost analizată de cei doi miniştri de externe.

“Am discutat şi cu domnul ministru despre situaţia din Balcani. Balcanii de vest constituie o regiune de importanţă strategică în care evoluţiile politice şi de securitate au implicaţii directe pentru securitatea şi prosperitatea întregii Europe. În context, România urmăreşte cu prioritate consolidarea dialogului şi promovarea securităţii în regiune, a creşterii şi integrării economice, inclusiv prin utilizarea oportunităţilor oferite de platformele de cooperare regională. Vom evalua astfel în continuare modalităţile de impulsionare a activităţii procesului de cooperare în Europa de Sud-Est şi respectiv a Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră, unde ţările noastre conlucrează foarte strâns”, a mai afirmat Luminiţa Odobescu.